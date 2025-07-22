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娛樂 最新消息

單方面提分手 簡簡突tag鄧佳華大唱：我愛的人不是你

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華因2023年涉及偷拍案件，無力繳納18萬元罰金已主動入獄服刑外拍模特兒「前女友」簡簡19日宣布，雙方已不是情侶關係，今（22日）加碼在社群推出新歌〈對不起我愛的人不是你〉，並標記鄧佳華的帳號，相當耐人尋味。

瑋哥（左）戴假牙模仿鄧佳華合體簡簡。（記者陳奕全攝）瑋哥（左）戴假牙模仿鄧佳華合體簡簡。（記者陳奕全攝）

簡簡19日偕同網紅瑋哥露面受訪，透露她與鄧佳華過去有一段時間沒聯絡，今年3月男方主動提說要去找她探班時才有頻繁互動，事實上，自己對這段感情沒有像對方投入那麼多，加上家人不能接受鄧佳華過去做的事，於是決定單方面斬斷戀情。

簡簡今天在社群分享新歌〈對不起我愛的人不是你〉，只見她冒雨站在街頭，露出悲傷神情，歌詞則寫道，「友情換不了愛情，對不起我愛的人不是你，對不起我愛的人他不是你，等待時間讓人看清，愛情不是努力就能前進」，讓人不禁聯想是在向前男友鄧佳華喊話。

簡簡（右）證實已和鄧佳華分手。（翻攝自臉書）簡簡（右）證實已和鄧佳華分手。（翻攝自臉書）

貼文曝光後，立刻引起討論，有不少網友質疑，簡簡先前和鄧佳華交往只是為了炒作，紛紛留言批評，「佳華有夠可憐，以為交到另一半，真心付出，然後結果換來單方面分手，還要被做成歌冷嘲熱諷」、「你這樣真的不會有報應嗎」、「都是劇本，還看不出來嗎？

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