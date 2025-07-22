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娛樂 最新消息

《阿凡達3》首支預告長度曝光確定登台！隨《驚奇4超人:第一步》曝光

《阿凡達：火與燼》前導海報曝光。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》前導海報曝光。（二十世紀影業提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕穩坐世界影史票房冠軍寶座、影壇鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》將於今年底登場。今（22）日宣布重磅消息，該預告將於《驚奇4超人:第一步》上映在戲院曝光，首張前導海報也正式公開。

該系列兩部作品《阿凡達》、《阿凡達：水之道》共在全球締造52.43億美金的驚人成績，至今仍穩坐影史全球票房第1名和第3名。有別於前兩集相隔13年之久，第3部《阿凡達：火與燼》只和上一部相隔3年，將再度把觀眾帶回潘朵拉星球，展開全新沉浸式冒險。

《阿凡達：火與燼》將出現駕駛熱氣球般飛行器穿梭天際的全新部族。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》將出現駕駛熱氣球般飛行器穿梭天際的全新部族。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》的首支預告已率先於今年4月的美國電影博覽會「CinemaCon」搶先亮相，並曝光片中兩個新登場的納美人部落：駕駛熱氣球般飛行器穿梭天際的「風之族」（暫譯，Wind Traders），以及與之誓不兩立、騎乘飛行獸的「火之族」（暫譯，Fire People）。雙方爆發激烈衝突，甚至有納美人成員遭火焰箭射殺。山姆沃辛頓飾演的蘇傑克對柔伊沙達娜飾演的妻子奈蒂莉說道：「我們不能這樣活下去，親愛的，我們不能活在這樣的仇恨裡。」

先前有內部消息指出，《阿凡達：火與燼》提升了動作場面與戰鬥層次，將帶來超越前作的視覺與情感，且這次的敵人不是人類，而是來自潘朵拉自身的納美人部族。柯麥隆也形容，該片可能是他職業生涯情感衝擊力最強的一部電影，接受《帝國》雜誌訪問時更透露，妻子去年底看完影片的其中一版剪輯，竟然大哭了4小時。

《阿凡達：火與燼》前導預告即將公開。（二十世紀影業提供）《阿凡達：火與燼》前導預告即將公開。（二十世紀影業提供）

而好消息是，根據文化部影視及流行音樂產業局的「電影片分級資訊查詢網」資料顯示，《阿凡達：火與燼》的首支預告已送審完畢（在台灣無論預告或正片都需送審完才能在戲院播放），長度約2分26秒，且有包括數位2D、3D，以及IMAX 2D和IMAX 3D四種版本，台灣觀眾也能在戲院先睹為快。

《阿凡達：火與燼》預計今年12月18日在台上映，接下來的第4和第5部暫時排定2029及2031年的年底在全球上映。

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