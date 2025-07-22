徐新洋挑戰水手曬成乾 反遭徐乃麟虧：體力不如我

徐新洋挑戰水手曬成乾。（《Yahoo星二代很忙內》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕星二代余祥銓、徐新洋、鹿希派、焦曼婷近期錄製Yahoo《星二代很忙內》體驗各行各業，最新一集徐新洋體驗一日水手，頂著豔陽下水擦船、在槳板上打蠟還差點中暑，體驗完回程突發奇想，拿著剛領到的薪水去買菜、買水果送給老爸徐乃麟，看到兒子突然出現，徐乃麟笑說：「哎喲，經常到我們家搬東西，今天是良心發現？」沒想到徐新洋一邊遞菜一邊順口說：「反正晚上我回家吃，幾點開飯再跟我說。」讓徐乃麟當場笑出來，虧兒子原來不是來送禮，而是要在家吃飯。

徐新洋（左）突襲徐乃麟買菜孝親被嗆良心發現。（《Yahoo星二代很忙內》提供）

父子一來一往鬥嘴看得出感情好，徐新洋還趁機跟老爸討拍，一日水手體驗太辛苦，徐新洋說：「原以為是帥氣開船，沒想到開場就下水擦船底，還得靠核心與平衡力在滑板上撐住船身清洗，全程無遮蔽的高溫曝曬，真的快中暑，平衡感又不好，超怕摔進海裡。」

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結果換來老爸徐乃麟無情打臉，徐乃麟說：「當年錄《百戰百勝》日正當中瓜哥在吹冷氣，就我和小亮哥在幫忙主持，那太陽大的真的人都會曬傻。」講完，徐乃麟還不忘補刀虧兒子對他說：「你的體力應該不如我當年，年輕人要懂得吃苦啊！」

徐新洋頂豔陽挑戰一日水手工作。（《Yahoo星二代很忙內》提供）

雖然嘴上愛念，實際上徐乃麟超疼兒子，他透露每集《Yahoo星二代很忙內》都準時收看，對兒子的表現也給出高評價，徐乃麟稱讚徐新洋表現優秀，他說：「第一個，你帥，沒話講，第二個，反應也很機智，而且你的記憶太好了。」徐新洋默默笑說是遺傳老爸的，不過徐乃麟立刻說：「千萬不要這樣說，你媽會抗議。」可見徐乃麟在家中地位排序。

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