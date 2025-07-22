李怡貞曝「拒提告黃宥嘉」真實考量 狠酸：誣告罪不處理法盲跟瘋子

李怡貞（左）今點出不反告對方誣告的原因。（本報合成照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂中心／綜合報導〕律師李怡貞繼先前針對金秀賢與呂秋遠事件公開與醫師黃宥嘉隔空交鋒後，近日再發文開砲，指控對方過去以「裝可憐」手段操作媒體人設，連婦運前輩黃越綏都被她「演戲」牽連，直言對方虛偽至極。李怡貞今（22日）也在臉書回應網友，點出不反告對方誣告的原因。

針對外界質疑為何不反告黃宥嘉誣告？李怡貞表示自己早在今年3月黃宥嘉「亂扯引戰」時就選擇不提告，原因是雙方皆為公眾人物，涉及言論爭議很難構成誣告罪，認為提告反而浪費司法資源。她強調：「誣告罪不處理法盲跟瘋子。」認為若選擇報復提告，只會讓社會陷入濫用公權力的惡性循環。

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李怡貞說雖然自己可以以妨害名譽或誣告提起訴訟，但認為這樣做「等於跟黃宥嘉一樣」，她不願透過「低劣濫訴」來反擊，也不認同公眾人物無法承受批評就提告的行徑。她強調選擇透過網路發聲、揭露真相，是她作為律師與公眾人物的方式，「我還是一整天開會、跑行程，忙著當律師，黃宥嘉演戲加油演好演滿。」

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