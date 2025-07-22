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16蹲值得了！金價上揚 Energy主唱收大金牌生日禮「以為要去還願」

Energy今年9月要到高雄巨蛋開唱，先公布舞台設計模型。（相信音樂提供）Energy今年9月要到高雄巨蛋開唱，先公布舞台設計模型。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕 Energy重新復出後演藝工作有不少好成績，尤其《星期五晚上》贏得金曲獎年度歌曲，團員大跳「16蹲」也在全台造成潮流，還有小女孩在五月天演唱會上想點歌《星期五晚上》，可見得這首歌多受歡迎。而主唱阿弟昨（21日）過生日，老婆邱馨葦送的生日禮物很特別，是一面大金牌，在金價上揚的時期，網友看到阿弟脖子上掛著這片大金牌都覺得有趣。

阿弟和兒子昨天同日生日，老婆談到：「我們家兩位男子生日快樂，大男孩，希望你的生日願望都能實現，希望你會喜歡我送的ㄏㄧ花（虛華）禮物！真心感謝你這一年來的辛苦（銀樓老闆娘問買金牌是不是要還願）。」另外也祝福兒子：「小男孩，你許的願望媽咪跟爸比會盡快幫你實現，祝你平安安永遠開心喔！」

阿弟生日，收到老婆送的超大金牌還有感謝狀。（翻攝自臉書）阿弟生日，收到老婆送的超大金牌還有感謝狀。（翻攝自臉書）

除了收到老婆送的超大金牌，阿弟也收到老婆寫的「感謝狀」，內容寫道謝謝他這一年來的辛苦「16蹲」，讓全家人可以吃好、喝好、睡好，也祝福阿弟身體健康，並說：「我們一家都愛你！」

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