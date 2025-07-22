李珠珢爆熱戀球星朴秀宗 韓網反應曝光：完全不會看男人

李珠珢（右）爆秘戀球星朴秀宗。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢（이주은）近日傳出戀愛消息，對象是韓職「Kiwoom英雄隊」的外野手朴秀宗（박수종），兩人交往的蛛絲馬跡被揪出，合照在網路上瘋傳，儘管富邦球團低調回應，「對網路傳聞及揣測，公司不予評論」，事件仍持續延燒，甚至登上韓網熱搜1位。

李珠珢與朴秀宗的戀愛傳聞，是因為有網友發現兩人一起去拍人生四格，且狀似親密，宛如男女朋友一樣，才懷疑兩人關係不斐。不過，這張照片的源頭是什麼？是真的還是假的？還是AI合成？相關人士都未出面說明，富邦球團則表示，對於網路傳聞及揣測，公司不予評論，也就是不證實也不否認。

請繼續往下閱讀...

朴秀宗、李珠珢的人生四格照在網路上瘋傳。（翻攝自theqoo）

消息曝光後，立刻引起韓網熱議，甚至登上熱搜榜第1名。對此，韓籍YouTuber「DenQ來了」透露，韓國網友的反應多為「慶祝」和「好奇」，「朴秀宗也太讓人羨慕了吧」、「他到底是怎麼辦到的」、「兩個人所屬不同隊怎麼認識的啊？」

不過，DenQ指出，新聞報導底下有一半以上是負面留言，「談戀愛是也沒關係啦，但至少也要找個A級選手吧？連新聞都在報『朴秀宗是誰?』這種程度的無名選手，真的完全不會看男人」、「墊底球隊，打擊率才1成的打者，不專心打棒球，只顧著談戀愛，成績當然會變成那副德性啊」、「第一次看球員跟啦啦隊員交往，結果網路輿論居然說是啦啦隊員吃虧，但她現在不是在台灣人氣最高嗎？台灣那邊就算談戀愛，也不會影響人氣嗎？」、「秀鍾戀愛加油，棒球也一起加油吧」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法