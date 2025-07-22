志祺七七遭抹黑表態罷免王鴻薇 她本人回應了

志祺七七公開支持罷免王鴻薇，王鴻薇）受訪說，尊重每個人意見。（本報合成圖）

〔記者甘孟霖／台北報導〕這週六（26日）就要進行罷免首波投票，各界紛表態，連百萬訂閱網紅「志祺七七」也罕見發文，公開支持罷免台北市立委王鴻薇。對此，王鴻薇今（22日）受訪說，尊重每個人意見，但更多人支持不同意罷免。

志祺七七昨日晚間在社群平台發出貼文「那些年我們被王鴻薇抹黑的鬧劇」，點名王鴻薇曾在某記者會當中，指控某電視台在4800萬元政府標案中「拿走了94%」，導致他被牽連，王還稱他公司每年都接標案，都靠標案養，現在回想還是覺得一切荒謬到不行。

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志祺七七指控，王鴻薇面對事實還用輕蔑態度回應，砸坨屎就走，讓他們第一次體驗到「好大的官威」。文章最後，他諷刺道：「我不知道您會不會被罷免，但7月26日我一定會去投票，表達我對您的敬意。謝謝您，王鴻薇大立委。感恩惜福！謝謝指教！」

對此，王鴻薇今日受訪回應表示，尊重每個人意見，但有更多人支持不同意罷免；對於陸續有百工百業表態挺罷免，她則說，也有好多百工百業，尤其很多中小企業，也都在挺不同意罷免。

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