清純歌手性愛成癮「染菜花」瘋狂蹭牆 代表作很多人翻唱

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星安歆澐近日登上節目爆料，曾在酒局上看見一位形象清新的歌手，瘋狂磨蹭牆壁，後來才得知對方「性愛成癮」染上性病，她向來賓透露其代表作，讓主持人沈玉琳驚呼，「很多人翻唱，但是全世界都知道原唱是他。」



安歆澐爆料，清純歌手「性愛成癮」染菜花。（翻攝自YT）

安歆澐在節目《11點熱吵店》分享，年輕時與朋友相約喝酒，當天偶遇一位形象良好的歌手，卻驚見對方行為怪異，瘋狂磨蹭牆壁，剛開始她以為對方是喝醉了，後來忍不住直接詢問，卻得到「我的腰不舒服，音樂很好聽」的回應。

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豈料，安歆澐的好友突然湊到她的身旁踢爆，清純歌手其實是得了菜花，為了抓癢才磨蹭牆壁，還加碼揭露，對方因為生活壓力大，又喜歡「愛愛」，導致性慾失控，這才讓她恍然大悟，「我看過他幾次瘋癲的狀態，可能就是發病的狀態。」

至於歌手的身分，安歆澐並未指名道姓，僅透露對方平時的印象良好，歌曲也多為清新路線。沈玉琳則透露，成名曲「很多人翻唱，但全世界都知道原唱是他」，其他來賓得知後，都紛紛驚呼：「不可能！」

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