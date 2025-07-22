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娛樂 最新消息

鹿晗台上突摘戒指！3秒舉動引熱議 疑暗示感情狀態

藝人鹿晗感情狀態備受關注。（翻攝微博）藝人鹿晗感情狀態備受關注。（翻攝微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣情侶鹿晗與關曉彤自2017年公開戀情以來，感情狀態始終備受關注。然而近期兩人屢傳情變，不僅在社交平台上零互動，彼此生日也毫無表示，就連身處同城市，也未曾同框亮相，引發網友猜測是否已悄然分手。

雖然雙方對於分手傳聞始終未做出回應，但鹿晗近日在成都演唱會上的一個細節動作，再度點燃外界揣測。

鹿晗日前在成都舉辦個人演唱會，演唱歌曲《超級冠軍》時，台上突然摘下右手的戒指，這個不到三秒的動作，立刻被眼尖粉絲捕捉，影片迅速在網路上瘋傳。許多網民認為這是他「摘下感情象徵」的暗示。

不過也有理性粉絲表示，當時鹿晗正進行高強度舞蹈動作，或許只是擔心戒指鬆脫影響表演，甚至造成手部受傷。再加上他近期明顯消瘦，手指變細，戒指可能變得鬆動，呼籲外界不必過度解讀。

儘管如此，仍有部分網民鍥而不捨，翻出鹿晗過去配戴戒指的照片，對照款式與手指位置，甚至指出摘下的是右手食指戒，認為該位置常被視為「單身指」，質疑背後藏有感情訊號。

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