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趙正平談大罷免投票 在意社會未來往哪裡去

趙正平凌晨在臉書發文曬出台灣地圖。（翻攝自趙正平臉書）趙正平凌晨在臉書發文曬出台灣地圖。（翻攝自趙正平臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕26日大罷免投票剩4天，演藝圈有不少人表態支持罷免，資深男星趙正平今（22）日凌晨也在臉書發文談論罷免議題。

育有1子的趙正平發文一開頭就說：「身為一個正在養孩子的爸爸，我對罷免只有一個期待。」接著表示每天看著兒子，最常問自己的問題不是「他以後會不會成功」，或是「他長大的社會，到底是怎樣的？」

趙正平接著才開始討論大罷免，他說：「最近罷免的聲音很大，大到我每天滑手機、看新聞、聽朋友聊天躲都躲不掉。有支持的，有反對的，有生氣的，有冷笑的⋯⋯說真的，我不是政治人物，我也沒有要替誰講話。」

他上月底才剛過生日。（翻攝自趙正平臉書）他上月底才剛過生日。（翻攝自趙正平臉書）

趙治平說：「我是一個爸爸，我在意的是這個社會未來到底要往哪裡去。罷免是民主的一部分，我擔心我們是不是太常讓情緒左右判斷，而忽略了孩子們正在看我們怎麼處理分歧，是彼此傾聽？還是對立報復？」

他表示，26日投或不投、同意或不同意，這是每一個人的選擇，他只希望，未來這一代孩子們長大的社會，是一個「願意聽彼此說話」的社會，而不是一個「你罷我、我罷你」的循環遊戲，「我們欠下一代一個更成熟的民主，不是更激烈的內耗。」

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