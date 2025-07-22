館長驚語「要讓台灣人全變中國人」 486先生怒嗆3不

486先生要館長（下圖）學李東憲（上圖）毅然決然去申請中國戶籍。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近期積極為國民黨站台宣講反罷免，20日晚間直播時意外脫口反罷真實目的，就是要讓台灣人全變中國人」大批網友全炸鍋，今（22）日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶怒反嗆。

486先生表示，隨著中國共產黨最在意的726大罷免行動逼近，國台辦肯定非常著急，所以絕對會把所有能用的力量全都拿出來打大罷免，「果不其然，館長立刻跳出來；問題是，他眼界水平以及見識真的太低，要他出來反對大罷免，他也說不出來所以然，才講出7月26日之後要讓台灣人變中國人這種蠢話。」

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館長20日開直播痛罵民進黨只會貼別人舔共賣台標籤，說道「舔共」時還伸出舌頭做出舔的動作。（翻攝自館長惡名昭彰YT）

而486先生也認為館長並沒有想要當中國人，「不然你就學李東憲（他在2023年亞太壯年運動會奪下跆拳道項目銅牌，因領獎時高舉五星旗被撻伐）毅然決然去申請中國戶籍啊？」486先生酸館長「不會」也「不敢」，更「不願意」。

486先生分析，館長其實知道現在在中國整個經濟崩潰，完全沒有言論自由、沒有人身自由，整個官場腐敗貪污，全中國土地污染嚴重飲水污染嚴重空氣污染更嚴重，「在那邊再住個10年不是癌症死，就是下一代變成畸形兒。」

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