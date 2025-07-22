台電員工搶救6天殉職器捐 陳文茜深夜悼念

36歲台電員工李元瀚在嘉義縣搶修電力時遭電擊受傷，總統賴清德日前前往探視。（資料照，總統府提供）

〔記者林南谷／台北報導〕36歲台電員工李元瀚15日在嘉義縣義竹鄉搶修電力時，遭6000伏特高壓電電擊，送柳營奇美醫院經過6天搶救，家屬21日晚間決定放棄急救，同意捐贈器官，主持人陳文茜深夜發文悼念：「這一生，你付出的都是不認識的人。」

陳文茜今（22）日零時發文表示：「這一生你幾乎每個階段都在填平希望和愛的湖泊。生，如此。死亡，如此。」她哀悼李元瀚，「在最後微弱的心跳中，你讓器官摘除，捐贈予不知名的陌生人們，即使離世，仍持續付出。」

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她強調：「當時6000伏特的高壓穿過你的身體，結束了你的呼吸，卻無法燒融你奉獻的心。」最後難過寫下：「不說再見，因為你的愛，你的奉獻，你的典範，已遺留人間。我們會在星空裡，找到您。」發文中致上最深敬意。

據了解，李元瀚父親自嘉義地方法院書記官退休，為天主教教友，在放下兒子的手時，決定將兒子可用器官捐出，幫助有需要的人。

李元瀚本月15日晚上在義竹鄉的鄉道執行災後電力搶修作業時，遭高壓電電擊，除造成全身約20％深度燒燙傷，心臟及肺臟都受到重大創傷，救護人員到場時，他已呈心肺功能停止狀況，經緊急搶救恢復心跳，送醫裝上葉克膜維持生命。

總統賴清德16日也曾前往探視並慰問家屬，請院方全力妥善治療，院方當時表示，將於3到5天後詳細評估狀況，據了解，腦部功能未見起色，由於狀況始終未見好轉，家屬選擇讓他安詳離開。

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