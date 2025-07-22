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娛樂 最新消息

董璇再嫁！閨蜜佟麗婭「離婚當伴娘」失婚身份掀論戰

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星董璇重啟人生幸福篇章，近日與小9歲演員張維伊舉辦婚禮，由多年摯友佟麗婭擔任伴娘，一同見證甜蜜時刻。照片曝光後，眾人狂讚新娘董璇氣質爆棚，不過伴娘佟麗婭「離過婚的身份」話題也意外成焦點，許多網友提出疑問造成熱議，「離婚也能當伴娘嗎？」

董璇（左起）再嫁小9歲張維伊，摯友佟麗婭擔任伴娘。（翻攝自微博）董璇（左起）再嫁小9歲張維伊，摯友佟麗婭擔任伴娘。（翻攝自微博）

婚禮現場布置溫馨浪漫，董璇一身白紗仙氣滿滿與張維伊互許終身，2人低調邀請親友見證幸福時刻，不過，最吸睛的則是董璇的伴娘佟麗婭，2人不僅外型神似，甚至是多年的鄰居，更被封為「異父異母的親姊妹」感情深厚，雙方子女從幼稚園到小學都同班，彼此喊對方「媽媽」，好感情延續到下一代。

由於佟麗婭過去曾與陳思誠離婚，如今以「離過婚」身分擔任董璇伴娘引發網路論戰，「傳統不是說伴娘要未婚嗎？」、「她適合當伴娘嗎？」不過也有不少網友緩頰力挺，「新娘董璇本身也是離婚再婚，根本沒問題！」、「離婚也能當伴娘嗎？」、「住在宇宙嗎？管這麼多。」意外掀起一波「伴娘能不能離過婚」的社群大辯論。

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