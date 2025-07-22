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朴寶劍「冷天跳水」太敬業 韓國最強綠葉也嚇到：令人佩服

吳正世（左）誇朴寶劍演戲態度敬業，對此非常佩服。（翻攝自Naver）吳正世（左）誇朴寶劍演戲態度敬業，對此非常佩服。（翻攝自Naver）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「最強綠葉」吳正世在韓劇《健將聯盟》飾演反派閔主影，是主角朴寶劍等人的絆腳石，他在劇終訪問提到對朴寶劍的感想，誇他（朴寶劍）即使跳進零下的海水也毫不猶豫，演員精神令人佩服。

吳正世談到《健將聯盟》完結的感想，提及：「朴寶劍是一位擁有非常正面能量的演員」讓他留下深刻印象。

《健將聯盟》講述奧運獎牌得主聯手調查暴力犯罪的故事，吳正世演出神祕反派，展現強烈的存在感；他說，「寶劍總是帶著笑容出現在拍攝現場。這部劇有很多動作戲，也有不少情感上艱難的場面，但他總是抱持著樂在其中的態度，讓人感到佩服。」

吳正世回憶：「有天天氣特別很冷，當我還在猶豫要不要進入水中時，寶劍早就已經跳進海裡了，看到這一幕真的很感動。」強調帶給自己正面的鼓勵。

過去累積多部作品的吳正世，曾在《山茶花開時》、《智異山》、《惡鬼》、《問問星星吧》、《苦盡柑來遇見你》等戲都有演出，被封「值得信賴的演員」、韓國「最強綠葉」。

吳正世自嘲：「身邊常有人說，我是不是出現在太多作品裡了，我自己也常常這麼想。」自認不論角色大小，一直都是個多產演員，強調只要遇到好作品，就會想抓住機會演出，至今毫無職業倦怠。

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