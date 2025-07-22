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娛樂 最新消息

BLACKPINK《JUMP》女王回歸！登YT「熱門夯曲、MV」雙榜冠軍

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK推出新歌《JUMP》回歸，女王降臨！根據YouTube最新排行榜（統計期間：2025年7月11日至7月17日），《JUMP》榮登全球YouTube「本週熱門歌曲」與「本週熱門音樂錄影帶」雙榜冠軍，人氣紅不讓。

BLACKPINK推出新歌《JUMP》回歸，旋律洗腦容易上癮。（翻攝自X）BLACKPINK推出新歌《JUMP》回歸，旋律洗腦容易上癮。（翻攝自X）

《JUMP》自7月11日公開以來，在YouTube上獲得廣大粉絲們的爆炸性反應，除了在韓國，於美國、英國、加拿大等主流流行音樂市場也占據前列，展現全球超高人氣。

《JUMP》的成績勢如破竹，包括登上Spotify全球週榜冠軍，刷新「K-POP團體史上首次＆最多冠軍」的新紀錄，並在日榜連6天穩坐榜首，在英國官方單曲排行榜更創下BLACKPINK歷來最高排名，攀升至第18名。

外媒給予《JUMP》高度評價，形容是一首「充滿激情的樂曲」，英國音樂媒體《NME》也大讚該曲「強烈又極具中毒性」，推薦大家一定要看MV；此外，BLACKPINK將於10月二度來到高雄演出，另外也前往曼谷、雅加達、菲律賓、新加坡、東京、香港等地，陸續和世界各地粉絲見面。

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