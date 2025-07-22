遭爆同居中國鼓手！歐陽娜娜搭車接送全被拍 他進入住所身分曝光

歐陽娜娜又有新緋聞。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歐陽娜娜去年4月與中國樂團Mandarin的鼓手安雨爆出戀情，但兩人都未出面回應，沒想到相隔1年多，再度爆出兩人疑似同居的消息，不過網友的反應有趣，大多數人還停留在歐陽娜娜和《北上》翟子路的緋聞中，「她到底什麼時候分手的？」、「我的記憶還停留在她和翟子路」、「吃瓜的散散吧」，留言區歪樓。

歐陽娜娜與安雨互動被拍。（翻攝自微博）

中國狗仔昨天公布影片，可見歐陽娜娜獨自從住家地下停車場乘車出門，隨後在街邊接到安雨，兩人開車離開。過了幾天後，安雨則現身歐陽娜娜所住社區的地下停車場，熟練的將快遞裝到車子後車廂，足見對於環境熟悉。中國狗仔並從這些互動中猜測：「看來兩個人的感情很穩定啊，娜比這是和男友同居了嗎？」

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安雨是中國樂團Mandarin的鼓手。（翻攝自微博）

影片曝光後，「歐陽娜娜疑似與安雨同居」立刻上了微博熱搜，不過網友也疑惑「這是誰」、「不如小路」、「沒翟子路帥」，有人則誇安雨是女星收割機，挖出他之前也曾與李庚希傳走得近，直呼「鼓手顏值與實力並存」。歐陽娜娜與安雨目前仍舊未回應此事。

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