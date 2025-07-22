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新專輯意外「早洩」 王嘉爾IG急道歉：真的很內疚

王嘉爾的新專輯完整記錄自己一步一步從情緒低谷走出來的細節。（TEAMWANG提供）王嘉爾的新專輯完整記錄自己一步一步從情緒低谷走出來的細節。（TEAMWANG提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓團Got7香港籍成員王嘉爾暌違3年發行個人專輯《MAGICMAN 2》，推出首週隨即成為美、歐多個地區iTunes點擊下載第一名，新歌《Made Me A Man》 MV 3天內YouTube衝破400萬播放，昨（21日）則釋出MV花絮片段回饋粉絲。

王嘉爾暌違3年發行個人專輯《MAGICMAN 2》。（TEAMWANG提供）王嘉爾暌違3年發行個人專輯《MAGICMAN 2》。（TEAMWANG提供）

王嘉爾表示，當初我創造《MAGICMAN》，是為了藏起自己最黑暗的情緒，去年閉關休息期間，他創作了一張完全遵循內心、向聽眾分享所有點滴的唱片，「這是我第一次將屬於自己的故事和日記變成音樂，這張專輯《MAGICMAN 2》，就是關於我如何接納自己的光明與黑暗。」

王嘉爾分享，《Made Me A Man》是整張專輯的總結曲。（TEAMWANG提供）王嘉爾分享，《Made Me A Man》是整張專輯的總結曲。（TEAMWANG提供）

談及新歌《Made Me A Man》，王嘉爾說：「這就是整張專輯的總結曲，是 MAGICMAN階段的最終章。過去發生的一切，不論好壞，都造就了今日的我，當我接受一切，就能繼續前行。MAGICMAN這個角色最終回歸成為我自己。」MV以視覺效果呈現了王嘉爾自我反思的旅程，從最初的混亂與孤獨，到最後的平靜與清晰。

王嘉爾發文向粉絲說明專輯「早洩」原因並道歉。（翻攝自Instagram）王嘉爾發文向粉絲說明專輯「早洩」原因並道歉。（翻攝自Instagram）

整張專輯共分為四個章節，第一章Manic Highs代表最初的狂熱與逃避，第二章Realization展現痛苦覺醒與質疑，第三章Losing Control描繪了情緒失控與深層反思，第四章Acceptance實現修復與接受自己。四個階段完整記錄了王嘉爾一步一步從情緒低谷走出來的細節，他透過每首歌表達內心掙扎過程中的蛻變與成長。這張專輯是王嘉爾首次在創作中完全以自我為出發點，每首歌的內容揉合了他真實的人生體驗與情緒記錄，他表示，對專輯的流行指數或市場成績並不強求，反而是希望藉著這張音樂作品，分享他對一切人事物的真正想法、角度、感受，以及他的信念。

關於新專輯意外提前洩露，王嘉爾於個人Instagram 內的粉絲專區率先與粉絲溝通，為這次專輯發布時間出現混亂，令大家有誤會，深表抱歉。他表示本意是想全球每個地區都統一時間發布新作，所以安排了不同時區的地方都在7月18日凌晨12時發布，然而美國特別用了紐約時間，造成資訊性和內部溝通混淆。他明白這個失誤導致大家失望，自己亦非常內疚，特別感謝粉絲理解、包容與支持，往後會更加努力避免出現同類情況。

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