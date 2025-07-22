爆料大咖男歌手約砲太軟只有3分鐘 香港女神露面回應了

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港女神DJ「Lokyii」樂宜日前在YouTube節目《The Love Boss》分享勁爆情史，脫口曾與一名「男神級歌手」發生性關係，更稱對方「持久度」只有3分鐘掀熱議；昨天樂宜受訪回憶，這段感情是事實，只是細節已經記不得了。

香港女神DJ「Lokyii」樂宜外型火辣。（翻攝IG）

據港媒報導，樂宜昨晚出席活動被問到此事，急撇這是多年前的往事，已經記不清楚細節。對於男神表現只有「3分鐘」的說法，樂宜笑回：「只是節目效果啦，不是真的。」至於被追問對方表現，她則說：「其實每個人都差不多。」

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樂宜不忘補充，現在她的個性已經收斂，只想當個乖女孩，「年紀大了，玩過的也玩夠了。」透露現任男友知道她上節目，是為了幫朋友宣傳新開的YouTube頻道，「一個新頻道要紅，就要有一些爆點。」

回顧樂宜當時在節目中的訪問，她稱約砲的男歌手外型帥氣，英文名字在5個字母以內，語出驚人：「過程裡會做些奇怪的行為，要不就太小、太快或太軟。」

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