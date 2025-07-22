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《慶餘年2》播放量破866億！ 張若昀被封片場「總舖師」 李沁認證曝私下互動

張若昀在《慶餘年第二季》飾演「范閒」。（愛爾達電視提供）張若昀在《慶餘年第二季》飾演「范閒」。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕暌違五年《慶餘年第二季》強勢開播！第二季由原班人馬張若昀和李沁領銜主演，劇情從「范閒」張若昀從北齊假死歸來，騙過二皇子後，在眾人的幫助下順利回到南慶，而出使北齊前，慶帝就曾許諾范閒，等他平安歸來就為他和「林婉兒」李沁完婚，兩人大婚後，范閒接掌內庫發現負債累累，決定靠自己的力量解決危機，在重重挑戰下，他將面對龐大的勢力與遊戲規則，奪回自己的一切和想要的太平生活。《慶餘年第二季》開播後話題不斷，在短影音平台上的戲劇相關影片播放量更是狂破866億次，寫下該平台的歷史新紀錄。

張若昀（左）在《慶餘年第二季》迎娶李沁（右），劇情再掀高潮。（愛爾達電視提供）張若昀（左）在《慶餘年第二季》迎娶李沁（右），劇情再掀高潮。（愛爾達電視提供）

《慶餘年第二季》是張若昀入行以來的首部續集之作，被問到暌違五年再次詮釋「范閒」時的感想和心得，他說：「范閒的一部分一直存在身體裡面，對我來說真實過了五年，但對范閒來說他是只過了一夜的時間，所以要避免我個人的一些成長，或是新的思考去過度干涉范閒，因為這是已經被觀眾接受的形象，所以你要回到當年那個故事、狀態，再讓角色能往下發展。」言語間流露出對角色的喜愛。他也大讚其他演員，「《慶餘年》每個角色都很立體、鮮明，演員也都有努力讓自己的角色繼續開花」。張若昀在劇中再次展現優秀演技，他也曾在訪問中提到每場戲都演得很過癮，「因為每一場你要交鋒的人都不一樣，所以更需要把節奏掌握在自己心中，其實每天都在切換不同的模式」。

李沁在《慶餘年第二季》飾演「林婉兒」。（愛爾達電視提供）李沁在《慶餘年第二季》飾演「林婉兒」。（愛爾達電視提供）

李沁劇中飾演的「林婉兒」有很多溫柔婉約的造型深受劇迷喜愛，被問到最喜歡哪套服裝時，她害羞的說應該是和「范閒」成親時的那套紅色嫁衣。在她看來婉兒和范閒之間的情感發展，就如同第一季的名台詞「如果能找到託付孤獨的人，生命是長是短都有了意義」，她認為：「他們彼此之間的信任、扶持，然後一起堅定的走下去，我覺得這可能就是愛情最美好的樣子。」

如果林婉兒穿越到現代的話，李沁最想帶她去吃火鍋，她笑說：「我想把我自己喜歡的東西都讓她嚐嚐。」暌違多年再次進到《慶餘年》的劇組，她說：「沒有什麼生疏感，小范大人（張若昀）每天都會給大家做中飯，所以我們都會去他的小食堂吃飯，這也讓我們大家都更團結、熟悉，我覺得這一點他跟范閒非常的像，因為范閒就是追求公平、人人平等，為這個世界傳遞更多正能量。」《慶餘年第二季》7月23日起，週一至週五晚間7點愛爾達綜合台播出。

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