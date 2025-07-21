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露餡了！F4下一站合體場子曝光 朱孝天美女老婆給暗示

〔記者陳慧玲／台北報導〕F4日前在五月天大巨蛋演唱會上合體感動無數《流星花園》粉絲，合唱曲《流星雨》影片在YouTube點擊已超過721萬次，很多不同城市的歌迷都向F4喊話，希望到他們所在地開唱，而F4下一站合體場子也確定了。

朱孝天日前開唱，F4另外3人一起送花祝福。（翻攝自微博）朱孝天日前開唱，F4另外3人一起送花祝福。（翻攝自微博）

在F4於大巨蛋合體後，朱孝天個人也開了演唱會，結果言承旭、吳建豪、周渝民聯手送花獻上祝福，花牌寫著「祝孝天，演出順利，對了，唱完記得歸巢喔。」還俏皮加上「啾咪」，署名則是「言吳周敬上」。原本還有網友質疑這花真的是「F3」送的嗎？結果今（21日）朱孝天在直播時談到，F4另外3位夥伴送花，他和老婆韓雯雯都很開心。另有不少網友猜測，花牌上寫到「記得歸巢」，疑似指的就是登上鳥巢，因為五月天即將登上北京鳥巢開唱，網友紛紛猜測F4會再次在五月天演唱會上合體。

朱孝天（左）談到，F4夥伴送花，他的老婆韓雯雯也很高興。（翻攝自小紅書）朱孝天（左）談到，F4夥伴送花，他的老婆韓雯雯也很高興。（翻攝自小紅書）

不只網友猜測，朱孝天老婆韓雯雯轉發他演唱會上片段也寫到「你的青春也是我們的青春，演唱會成功，歸巢囉。」同樣提到歸巢，讓網友更加相信F4會在五月天鳥巢演唱會上再次合體。

今天直播時，朱孝天也談到，有粉絲私訊他，告訴他已看過五月天演唱會，就是想知道F4哪一天會到鳥巢當五月天嘉賓，朱孝天沒有明白說出哪一天，但回應網友「要存錢」，暗示搶到票才有機會看到F4合體，不過他可能沒注意到，五月天鳥巢12場門票已完售了。

朱孝天直播時提到，F4再次合體時，他不會再穿錯衣服了。（翻攝自小紅書）朱孝天直播時提到，F4再次合體時，他不會再穿錯衣服了。（翻攝自小紅書）

上次在大巨蛋，除了朱孝天，其他成員都穿黑色衣服，他一度被網友酸很不合群，今天朱孝天笑說，這次他有先問另外3人，再次合體不會再穿錯衣服了。

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