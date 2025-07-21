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小粉紅心碎「2中國人」與他合照 黃明志繳「悔過書」認錯

黃明志（右二）一張合照引起鍾鎮濤（右）和曾志偉（左二）被檢舉，他幽默交出「悔過書」。（翻攝自臉書）黃明志（右二）一張合照引起鍾鎮濤（右）和曾志偉（左二）被檢舉，他幽默交出「悔過書」。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕也難怪大馬歌手黃明志唱的《玻璃心》會在中國變成「禁歌」，因為「小粉紅」真的很玻璃心！日前黃明志在社群發出一張和香港藝人曾志偉、鍾鎮濤在活動後台相遇的合照，僅僅是合照，卻讓兩位香港藝人被敏感的小粉紅舉報，也讓這兩位藝人接力發文「澄清」和黃明志合照純屬禮貌性交流，不忘表態自己是「中國人」輸誠，而黃明志也再次繳出「悔過書」，決定「認錯」。

曾志偉遭小粉紅檢舉，他特別在社群發文：「作為一名中國人，我始終致力於維護國家尊嚴和民族情感。然而，近日在馬來西亞雲頂的一場活動中，由於與個別人士的公開合影，引起了公眾的誤解。對此，我感到非常遺憾，並希望通過這封信向大家作出嚴正的澄清。」他還解釋：「該次合影純屬於公開場合的禮節性互動，我對該人士的背景及其過往行為並不知情。若提前得知其相關情況，絕不會有任何接觸。這次事件純屬無意失誤，絕不代表我對該人士的觀點有任何支持或認同，再次向大家致以最深切的歉意。」

而搶在曾志偉之前，鍾鎮濤已搶先發文：「本人作為一名中國人，始終以實際行動踐行愛國精神，堅定維護國家尊嚴與民族情感。近日在馬來西亞雲頂活動中，因不察與個別人士合影之行為引發誤解，本人特此作出嚴正聲明： 當時合影純屬公開場合禮節性互動，本人對該人士背景及過往不當言行毫不知情。若早知其立場，絕不會有任何接觸。此事件屬無心之失，絕不代表本人認同其觀點。」兩人都和黃明志徹底切割，這也讓黃明志粉絲的社團成員覺得不可思議，認為僅是一張合照，小粉紅有必要這樣大動作舉報，藝人也大動作切割嗎？

風波之後，黃明志已在社群將合照及相關發文移除，另外幽默以林夕為他寫的《悔過書》歌詞談到：「而現在我決定認錯，這不過是一場小風波，低下了頭，勇敢地示弱，將無腦的自己數落…」。

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