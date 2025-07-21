陪孩子重溫《新兵日記》 劉香慈被問「會去特戰嗎？」賣關子回應

《新兵日記》從2010年熱播至今依然熱血不減。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視軍教劇《新兵日記》被譽為「全民軍旅神劇」，自2010年首播即創下驚人收視與話題，成為無數觀眾的青春記憶。該劇將於民視無線台重播，主演劉香慈得知消息，開心分享自己與孩子一同重看的育兒日常：「我真的覺得很興奮也很期待，希望有更多人能看到台灣這麼優質的戲劇。」

劉香慈（左）、李興文（右）當年演出《新兵日記》，掀起不少人的當兵回憶殺。（民視提供）

劉香慈表示，大兒子已經追劇看到尾聲，還問她：「媽媽你會去特戰嗎？」讓她賣關子笑答：「你說呢？」小兒子則熱衷於角色扮演，邊看邊模仿劇中情節，她說：「他們每次都笑得很開心，現在我陪他們一起看，有一種從觀眾視角重新愛上這部戲的感覺。」

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劉香慈（右）、唐豐（左）當時拍《新兵日記》在豔陽下做仰臥起坐。（民視提供）

劉香慈回憶當年拍攝時，透露導演曾說：「我要拍一部孩子也能看的戲。」如今，這部戲真的成了許多孩子的共同回憶，「我很多朋友都跟我說，他們的小孩也在看，這證明好的戲劇不怕時間考驗，依舊能帶給觀眾歡樂，還能寓教於樂，告訴孩子團結、努力、永不放棄的重要。」

《新兵日記》7月28日起，每週一至週五晚間6點於民視無線台重播，同步於YouTube及四季線上平台展開24小時馬拉松直播，推出高畫質HD版本及11國語系字幕，力拼海內外觀眾通吃，打造台劇IP的經典傳奇。

《新兵日記》將再重播。（民視提供）

升級回歸的《新兵日記》不僅開啟VOD高畫質計畫，更針對中、英、日、韓、泰、越南、印尼、馬來文、西語、阿拉伯文及印地文等語言提供字幕版本，展現台劇前所未有的國際視野。目前HD重製版已累積超過3,500萬次觀看、近億小時觀看時長，加上原版更突破2.45億次播放。民視表示，這不僅是重播，更是台劇從經典走向全球的全新升級，「從回憶出發，再創感動」。

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