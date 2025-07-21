THE RAMPAGE衝下台全場發瘋！川村壱馬大喊水啦 吉野北人罵「雞X」

THE RAMPAGE以《蜘蛛的線》為演出截開序幕，現場尖叫聲不斷。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本團體「THE RAMPAGE from 放浪一族」海外首場演唱會，昨天（20日）晚間於南港Legacy TERA帶來「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" ～Borderless Threads～」演出，兩個小時幾乎不間斷演出，連話都不多說，讓全場粉絲徹底沉浸在「浪配」的ENTERTAINMENT之中。

THE RAMPAGE主唱吉野北人（左起）、川村壱馬、RIKU深情對唱。（LDH愛夢悅提供）

他們昨天以《蜘蛛の⽷》、《Spider Bridge》、《Stampede》、《 Lightning》及《Fandango》等歌曲開場，帶有和風的曲風配上他們身穿的紅白相間法披，把現場1300名粉絲帶入RAMPAGE的蜘蛛網中，難以脫逃。

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THE RAMPAGE的主唱吉野北人（左起）、川村壱馬、RIKU展現好歌喉。（LDH愛夢悅提供）

接著成員們分成幾組，《Nobody》是LIKIYA、與那嶺瑠唯、山本彰吾及武知海青，《So Good》是岩谷翔吾、浦川翔平、後藤拓磨，《BAD LUV》則是神谷健太、長谷川慎及鈴木昂秀，《⽚隅》為陣、藤原樹、龍、長谷川慎。

THE RAMPAGE 16名成員每人服裝都不同，還走下台與粉絲互動。（LDH愛夢悅提供）

至於VOCAL組的吉野北人、川村壱馬及RIKU則是深情帶來《MY PRAYER》、《STARRY LOVE》，去年川村壱馬接受媒體採訪時較為低調安靜，此次從受訪開始就精神奕奕，連唱歌都這麼有爆發力，著實是嚇到了在場記者，對他的印象大為改觀。

THE RAMPAGE勁歌熱舞，震撼開場。（LDH愛夢悅提供）

他們在演唱會中幾乎沒有與粉絲閒聊，頂多只有大喊「台北」、「一起嗨吧」，其他時間都在認真表演。在演唱到第18首歌《Can't Say Goodbye》時，16名成員走到台下與粉絲近距離互動，全場瞬間陷入瘋狂，現場工作人員為避免發生意外，還拉起白色繩子，浦川翔平則當場與現場男粉絲聊起天來，果然男粉總是特別受寵。

THE RAMPAGE感謝粉絲的到來。（LDH愛夢悅提供）

THE RAMPAGE一連演唱20首歌曲之後，演出終於先告一段落，接著安可表演同樣精彩不已，為演唱會劃下句點。沒想到竟然還有特別活動，16名成員一字排開與粉絲們聊天，身為中文擔當的隊長陣，一開口就是一連串中文，「我們第一次海外演唱會，非常感謝，大家喜歡我們的表演嗎？大家想聽其他成員的聲音嗎？」接著成員們就一一自我介紹，大家基本上都以「我是」為頭開頭自我介紹，川村壱馬大喊「水啦」，台下粉絲也回應「水啦」。

THE RAMPAGE最後一個環節與粉絲互動，還送出不少禮物，十分寵粉。（LDH愛夢悅提供）

其中有幾位成員說的比較特別，山本彰吾用中文說自己是「桃桃」，神谷健太則是公然拿出手機裡面的小抄，說著「我超愛大家，女朋友」，掀起全場尖叫聲，一旁明明是最會中文的陣，結果他卻說成「牛朋友」，翻譯也趕緊澄清是「女朋友」，只是他還是一直講成「牛朋友」，笑翻全場粉絲。

不過接下來陣成功雪恥，以中文表示：「我是陣，我叫陣陣，謝謝，我是第四次來台北，非常喜歡這裡，料理很好吃、人也善良。」吉野北人則分享，來台北之後吃了很多好吃的，因為吃太多了，所以有點想不起來吃了什麼，他突然想到之後大喊「雞X」！讓全場粉絲要笑噴出來，翻譯又急了，只好當場再次教學「雞排」二聲，實在是捏了一把冷汗。

THE RAMPAGE嗨翻全場1300名粉絲。（LDH愛夢悅提供）

提到美食，他們開始在舞台上七嘴八舌，16名成員到底誰吃了什麼，記者實在來不及筆記，總之有人喜歡吃松露小籠包，有人喜歡巧克力小籠包，又有人問粉絲麻辣鍋辣度都還OK嗎？不禁佩服起台粉的吃辣功力。他們又提到上次前往龍山寺，看到鯉魚在游覺得印象深刻，川村壱馬倒是記性很好，記得去完龍山寺之後，還到華西街逛了逛，在那邊第一次看到殺蛇的店家。

一開始就自我介紹是摔角手兼舞者的武知海青，被粉絲讚是「浪配戰神」，他詢問大家是否有看他的節目？並當場號召台灣人出賽，「到時候請把台北最強的人帶來！」前半場演出是視覺聽覺饗宴，後來的談話時間好笑又有趣，為粉絲帶來一個美好的夜晚。THE RAMPAGE已經在今天離台。

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