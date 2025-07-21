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娛樂 最新消息

未來少女「紫月光」改名了！新團名蘊含神秘宇宙觀

女團紫月光改名「SOLO MOON」再出發。（本質娛樂提供）女團紫月光改名「SOLO MOON」再出發。（本質娛樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕出身自選秀節目《未來少女》的女團「紫月光」，今（21日）晚正式改名，將以全新名字「SOLO MOON」再出發，新單曲《Look At Me Now》籌備期長達半年，期間更曾與韓國製作團隊越洋通話優化編曲細節，希望讓粉絲聽了滿意。

「SOLO MOON」拍MV一再重複困難舞步。（本質娛樂提供）「SOLO MOON」拍MV一再重複困難舞步。（本質娛樂提供）

SOLO MOON《Look At Me Now》是一首融合強烈電子節奏與異域旋律的重拍舞曲，MV特別選在鶯歌一處廢棄工廠展開拍攝，其中一個舞蹈動作需要跪地滑行，導致所有成員膝蓋全掛彩，每跳一次就得重新補妝，用遮瑕液遮掩。另外拍MV也出現小插曲，團員當天所有拍攝的MV花絮照竟全部「憑空消失」，只能安慰說：「遇到毛毛的事，那就代表這支MV會紅啦！」

另談到新團名SOLO MOON，團員強調：「我們不再是閃耀的個體，而是一個圓，一個滿月。」新團名也蘊含神秘宇宙觀。

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