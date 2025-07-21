罷免最後一哩路！Taiwan Action回應館長推《不給14億人決定篇》

「Taiwan Action公民罷免影片」推出最新罷免影片《不給14億人決定篇》。（Taiwan Action提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「Taiwan Action公民罷免影片」今（21）日推出最新罷免影片《不給14億人決定篇》，由導演朱詩鈺執導，延續前階段作品的社會關注與情感動能，這次更進一步觸碰到台灣基層民眾的真實恐懼與焦慮。影片中，數位市井公民以最平實的語言，道出對當前局勢的無力與不解，真摯呈現台灣社會在動盪政局下的深沉憂慮。

影片以公民視角對照現況，回應如館長所言：「台灣人性命由中國14億人決定」，也呼應藍白立委近來在國防、健保與政府運作上頻頻以立法手段削弱體制安全的爭議。Taiwan Action指出，唯有投下同意罷免票，才可能止血，捍衛台灣已岌岌可危的民主自由。

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導演朱詩鈺先前推出的《每日一字篇》與《每日一字倒數計時篇》罷免短片廣獲關注，曾以機鋒與怒氣結合的風格打動不少觀眾，而《不給14億人決定篇》則回歸社會基層，以更貼近人心的語調，呈現無聲大多數的焦慮與無助。朱詩鈺坦言，這支影片的靈感，來自一連串難以解答的疑問：「如果有一天我們真的失去民主之後，我們到底怎麼跟下一代解釋，今天在台灣所發生的事情？下一代會問我們『你當初可以保護台灣的，你為什麼沒有這麼做？當時台灣曾經有民主的，後來是怎麼失去的？』」

導演朱詩鈺執導《不給14億人決定篇》，真摯呈現台灣社會在動盪政局下的深沉憂慮。（Taiwan Action提供）

此次影片由桃二選區罷免團體「全力一擊 罷免涂權吉」發起邀請合作，片中出現三位真實人物，分別是憂心孩子未來的母親、一位退休長輩與年輕罷團志工。

他們代表許多「不知道」的台灣人：不知道為什麼台灣人的生命，要如館長所說的由中國14億人決定；不知道藍白立委為何削弱健保、國防體系？甚至不給海巡買船，卻保障叛將退休金；也不知道當海巡與國軍預算被刪，誰還能守護台灣海岸？

其中一幕，一位罷團大叔手舉標語走過觀音海岸，正是5月一名中國男子駕橡皮艇上岸、插五星旗的位置，畫面令人震撼。

朱詩鈺指出，影片中的公民都不是網路戰將，也不常在街頭吶喊，但他們有著相同的擔憂：「願意站出來的人，以及願意在網路上發聲的人，其實都是很少數。但還有一大群人是在看著台灣所發生的這一切時，每天在提心吊膽，但他是不會去跟人家吵架的，也不會在網路上表態，他們也不知道要怎麼講。但是難道他就不擔心嗎？他是擔心的。他們是以很卑微的小老百姓的角度去講，為什麼這些原本應該要保護人民利益的人，其實卻一直在做欺負我們的事情。」

他更沉痛地說：「我不知道的是，為什麼台灣會有這麼多人民公僕，可以明目張膽地傷害台灣、為敵人服務，他們葬送台灣利益的行為，荒謬到無法跟下一代說明，而這些拚命要傷害台灣孩子的人正在掌控國家。小市民面對被入侵的立法院，只能感受到無力保護自己生命與財產的恐懼。這次罷免是撥亂反正的最後時刻了。」

影片最後，一位母親靜靜地說出所有人此刻心中的期盼：「走到這裡，我們已經走過兩百多個日夜。現在，台灣需要你，一起完成，這最後一哩路。」《不給14億人決定篇》現已在Taiwan Action各社群平台上線，呼籲全民在7月26日首波投票前，堅定走完這場民主自救運動的最後一哩路。

《不給14億人決定篇》影片：

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