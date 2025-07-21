名導林正盛火力全開怒批藍白聯手 坦承無法認同黃國昌

台灣知名導演林正盛，針對726罷免投票在臉書上連續發文。（翻攝自FB）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕距離7月26日的全台罷免案只剩5天，這場號稱史上最大規模的公民行動，點名對象涵蓋24位國民黨立委及新竹市長高虹安，社會各界持續熱議。繼資深演員陳慕義、李明依紛紛在網路表態立場後，知名導演林正盛也忍不住發聲，他罕見在臉書連兩日發文，內容直指藍白聯手、立委失格，更直言：「我一定投下去！」

林正盛氣得連20（左）、21（右）兩日發文批判。（翻攝自FB）

林正盛在今（21）日貼文中連環開炮，直問「叫我怎麼不罷免你們！」他痛批部分立委在國會上比中指、咆哮、打人，甚至連簽署的連署書都傳出造假疑雲，卻從沒聽見一句道歉。林正盛語氣強烈指出，有人靠著咆哮就能贏、有立委靠著聲浪就能霸凌不同意見，讓他不禁質疑「民主的尊嚴去哪了？」貼文措辭犀利，痛斥那些自認高人一等的政治人物，就像是完全喪失對人民應有的基本尊重。

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林正盛還透露，早在太陽花時期就「完全聽不下去」民眾黨主席黃國昌的發言，直指對方不論面對哪一黨都用同樣的憤怒語氣，把自己打造成「正義化身」，讓他非常反感。雖然黃國昌無法被罷免，但林正盛表明，他會全力罷免自己選區的國民黨立委洪孟楷，「因為只要罷掉國民黨，黃國昌那群也無法再興風作浪」。

林正盛發文表示對台灣民眾黨的黃國昌有意見。（資料照，記者王藝菘攝）

事實上，早在昨（20）日，林正盛就在臉書寫下長文，用現代人發生車禍後「會好好說話、等警察處理」的情況作對比，認為這象徵台灣社會的成熟與理性，但反觀立法院內卻充斥著吼叫與情緒勒索，讓他無奈感嘆：「三黨都不缺這樣的立委。」

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