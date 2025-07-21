（影）暑假大片震撼降臨！《全知讀者視角》韓國預售連3天奪冠

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國奇幻動作鉅作《全知讀者視角》將於後天在台、韓同步上映，連日來宣傳鋪天蓋地，韓媒《體育朝鮮》今（21）報導，該片在連3天拿下新片預售票房冠軍，可見韓國觀眾殷切期盼「暑假大片」震撼來襲。

《全知讀者視角》在韓國預售率連3天奪冠。（采昌提供）

據報導，《全知讀者視角》至今天上午7時31分為止，自上週末取得預售票房第一名後，連3天穩居榜首，在台灣也可見到捷運車廂內、跑馬燈等全力放送廣告宣傳電影。

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該片由安孝燮、李敏鎬率蔡秀彬、NANA、申承浩、Jisoo、童星權恩成等人面對世界末日降臨，攜手打怪，韓國網友留言表示「期待擊敗炎熱夏天的爽快動作片」、「動作、規模、看點滿滿」等，韓媒還特地撰文推薦，堪稱未上映先轟動。

不過電影自製作以來，不少業界人士坦言與其說期待，還有些許擔憂，最大挑戰不外乎是如何過原作粉絲這一關，主要是《全知讀者視角》擁有小說、漫畫廣大粉絲基礎，電影能否在兩小時內將故事說好說滿，有待市場評價考驗。

此外，《全知讀者視角》展現宏偉世界觀，以及充滿想像力的動作戲，特別適合在電影院中欣賞，在韓國率先獲得熱烈口碑，後續票房走勢值得關注。《全知讀者視角》23日晚場起全台上映，除2D之外，確定同步上映4DX與杜比全景聲兩大特殊規格版本。

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