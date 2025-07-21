晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）暑假大片震撼降臨！《全知讀者視角》韓國預售連3天奪冠

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國奇幻動作鉅作《全知讀者視角》將於後天在台、韓同步上映，連日來宣傳鋪天蓋地，韓媒《體育朝鮮》今（21）報導，該片在連3天拿下新片預售票房冠軍，可見韓國觀眾殷切期盼「暑假大片」震撼來襲。

《全知讀者視角》在韓國預售率連3天奪冠。（采昌提供）《全知讀者視角》在韓國預售率連3天奪冠。（采昌提供）

據報導，《全知讀者視角》至今天上午7時31分為止，自上週末取得預售票房第一名後，連3天穩居榜首，在台灣也可見到捷運車廂內、跑馬燈等全力放送廣告宣傳電影。

該片由安孝燮、李敏鎬率蔡秀彬、NANA、申承浩、Jisoo、童星權恩成等人面對世界末日降臨，攜手打怪，韓國網友留言表示「期待擊敗炎熱夏天的爽快動作片」、「動作、規模、看點滿滿」等，韓媒還特地撰文推薦，堪稱未上映先轟動。

不過電影自製作以來，不少業界人士坦言與其說期待，還有些許擔憂，最大挑戰不外乎是如何過原作粉絲這一關，主要是《全知讀者視角》擁有小說、漫畫廣大粉絲基礎，電影能否在兩小時內將故事說好說滿，有待市場評價考驗。

此外，《全知讀者視角》展現宏偉世界觀，以及充滿想像力的動作戲，特別適合在電影院中欣賞，在韓國率先獲得熱烈口碑，後續票房走勢值得關注。《全知讀者視角》23日晚場起全台上映，除2D之外，確定同步上映4DX與杜比全景聲兩大特殊規格版本。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中