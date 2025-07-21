李珠珢爆熱戀朴秀宗！韓網揪3線索：還有情侶小帳

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國啦啦隊女神李珠珢傳出戀愛傳言，不僅台灣網友關心，連韓國媒體都紛紛報導，韓網甚至揪出各種蛛絲馬跡，看看兩人是否真的在談戀愛。

朴秀宗、李珠珢的人生四格照在網路上瘋傳。（翻攝自theqoo）

李珠珢與韓職培證英雄隊的外野手朴秀宗的戀愛傳聞，是因為有網友發現兩人一起去拍人生四格，且狀似親密，宛如男女朋友一樣，才懷疑兩人關係不斐。不過這張照片的源頭是什麼？是真的還是假的？還是AI合成？相關人士都未出面說明，不過富邦球團表示，對於網路傳聞及揣測，公司不予評論，也就是不證實也不否認。

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至於韓國網友揪出各種蛛絲馬跡，除了這張人生四格外，韓國網友發現，李珠珢的手機桌布是一名男性童年照，雖然解析度不高，不過韓國網友指證歷歷，表示「跟朴秀宗小時候長得很像」、「那就是朴秀宗的照片吧」、「除非是在戀愛，不然不會設定這樣的桌布吧」。

韓網挖出李珠珢疑似熱戀朴秀宗的證據。（翻攝自theqoo）

除此之外，還有韓國網友揪出兩個人的小帳，朴秀宗的帳號為為「1324_xyxx」，李珠珢的則是「1234_xyxx」，後面的英文一樣不稀奇，不過仔細推敲，李珠珢的背號為「32號」，朴秀宗則是「14號」加起來剛好是1234，帳號藏有巧思。原先兩人都有各自追蹤自己的小帳，不過現在已經取消關注。

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