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娛樂 最新消息

Energy超狂！馬拉松簽名8小時 阿弟跨日連慶兩次生日

Energy到高雄舉辦簽唱會，也幫阿弟（中）慶生。（相信音樂提供）Energy到高雄舉辦簽唱會，也幫阿弟（中）慶生。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy能量滿滿，昨（20）到高雄舉辦簽唱會，儘管在風雨天氣中依然不減歌迷熱情，現場擠滿人潮，團員一路從昨晚6點簽至今天凌晨2點，長達8小時馬拉松簽名滿足所有歌迷，由於今天是阿弟生日，他昨晚先在活動上收蛋糕慶祝，今天凌晨零點一到，歌迷又在現場舉起紅布條為他慶生，他也再次收到蛋糕，連跨兩天過生日，收到更多祝福。

Energy推出新專輯獲得12項冠軍，開心與歌迷分享好消息。（相信音樂提供）Energy推出新專輯獲得12項冠軍，開心與歌迷分享好消息。（相信音樂提供）

最近Energy除了贏得金曲獎年度歌曲大獎，推出新專輯《ALL IN》也拿下KKBOX華語新歌週榜、iTunes華語流行樂專輯排行榜等12項冠軍寶座，昨在高雄流行音樂中心海風廣場的感謝簽唱會上也分享這些好消息。

Energy馬拉松式簽名，團員不喊累。（相信音樂提供）Energy馬拉松式簽名，團員不喊累。（相信音樂提供）

簽唱會上Energy以洗腦舞曲《馬上去》及《同病相戀》炒熱氣氛，Toro因為太過興奮，在跳《馬上去》舞蹈時不慎絆到自己而摔倒，讓歌迷嚇一跳，還好他沒有任何大礙。牛奶、Toro也復刻《愛失控》MV， 兩人搞笑演戲打巴掌、借位擁吻，引起全場尖叫連連！

Energy簽名活動連跨兩日，滿足所有歌迷。（相信音樂提供）Energy簽名活動連跨兩日，滿足所有歌迷。（相信音樂提供）

Energy將於9月6、7日在高雄巨蛋舉行「ALLIN全面進擊」演唱會，因此阿弟在慶生許願時也談到：「希望9月6、7日的演唱會都能看到大家，也可以有最好的演出獻給大家；第二個願望希望所有歌迷朋友都要注意身體健康，不要因為Energy而淋雨感冒！」

魏嘉瑩擔任Energy簽唱會開場嘉賓，獻唱新歌。（相信音樂提供）魏嘉瑩擔任Energy簽唱會開場嘉賓，獻唱新歌。（相信音樂提供）

這次Energy的感謝簽唱會，特別邀請魏嘉瑩擔任開場嘉賓，她獻唱新歌《我不配快樂》，還有招牌曲《喜歡我吧》，另談到：「很開心可以來到前輩Energy的簽唱會，Energy的粉絲好熱情，跟著也覺得好興奮！」Energy高雄演唱會門票，購票可洽拓元售票系統。

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