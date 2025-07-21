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娛樂 最新消息

先罷起來再說！ 作家苦苓公開「傅匪名單」

大罷免進入決戰時刻，包含24位國民黨立委和新竹市長高虹安等首波罷免投票將於26日登場。（資料照，本報合成）大罷免進入決戰時刻，包含24位國民黨立委和新竹市長高虹安等首波罷免投票將於26日登場。（資料照，本報合成）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24位國民黨立委罷免案將在26日舉行投票，藍白執政9縣市卻屢次違反行政中立原則，透過一系列手段來宣傳反罷免，甚至阻礙公民罷免團體的活動，包含透過警局、捷運站務員刁難罷團外，更有鄰長將「反罷文宣」連同罷免公報一同發送、公務員查水表、鄉長公然宣講反罷免等諸多劣跡。

今（21）日上午，作家苦苓在臉書表示，國民黨立委說：「丁學忠又沒有去中國，為什麼要罷免他？」既然是這樣，苦苓直嗆:「那就表示跟國民黨立院總召傅崐萁去中國的應該要罷免。」

苦苓接著點名「傅匪名單」，包括藍營立委鄭正鈐、王鴻薇、林沛祥、廖先翔、張智倫等人，他說：「先罷起來再說！」

罷免投票日倒數最後5天，花蓮縣議員楊華美及花蓮前立委陳永興醫師今與花蓮9名退休、現任教師呼籲旅外花蓮人返鄉投票；花中退休老師廖美菊更向學生喊話 :「老師好希望你們回來，不要說投票沒有用，團聚了所有決心，我們的票就可以選出更好的人。」

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