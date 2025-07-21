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娛樂 最新消息

女星一早出事了！性感露出車頭燈 眼球爆血管「全鮮紅血塊」

〔記者張釔泠／台北報導〕「人生歌姬」Rita先前陸續釋出單曲《打勾勾》、《那些回憶》單曲，今天推出第三波主打歌《他她》，MV畫面浪漫唯美，Rita猶如從童話故事中走出來的性感公主，但其實拍攝MV當天突然爆發驚人意外，Rita一早起床發現，一邊的眼白布滿鮮紅血塊，看起來相當驚悚。

Rita眼球血管爆裂，忍痛12小時拍MV。（艾迪昇傳播提供）Rita眼球血管爆裂，忍痛12小時拍MV。（艾迪昇傳播提供）

實體專輯《那些Rita》於今日（21日）正式發行，新專輯想要帶給大家什麼特色，Rita認為：「我覺得很難定義，因為每一首歌的內容跟風格都完全不一樣。」希望透過這張專輯作品，展現不受市場和規則限制的音樂態度。

第三波主打歌《他她》以歌劇風格呈現，Rita身穿華麗的禮服入鏡，不過拍攝前卻突然發生眼球血管破裂意外，她回憶當下心情：「我心想避開這隻眼睛還是可以拍吧？因為不想耽誤大家的時間，再加上當天的虛擬攝影棚超貴的，既然租了也改不了檔期，所以就硬撐著要把當天工作完成。」

Rita眼球血管爆裂，忍痛12小時拍MV。（艾迪昇傳播提供）Rita眼球血管爆裂，忍痛12小時拍MV。（艾迪昇傳播提供）

原本眼睛已經很不舒服了，沒想到MV所要穿的禮服束腰勒得很緊，Rita一換上簡直不能呼吸，她說：「可能是束起來血液不循環，我的眼睛開始劇痛，拍攝休息時我得要冰敷才能夠稍微止痛。」敬業的她強忍著身體不適上陣，一有空檔就冰敷，硬是拍了12幾個小時才完成，Rita欣慰表示：「還好導演很厲害，當天拍出來的效果還蠻美的，真的是避開了我爆血管的那隻眼睛拍攝完成。」

Rita眼球血管爆裂，忍痛12小時拍MV。（艾迪昇傳播提供）Rita眼球血管爆裂，忍痛12小時拍MV。（艾迪昇傳播提供）

睽違2年再發片，提及《那些Rita》想要傳達給粉絲的訊息，Rita認為，人的一生很短暫，要努力讓自己活得精彩，有夢就勇敢去追，「我做這張專輯碰到很多困難，遇到很多瓶頸，在一一解決的過程當中，我也肯定了自己的能力，也讓自己更堅強更自信！」Rita想要告訴粉絲：「不要活在別人的價值觀裡，不要害怕做不好，也不要害怕失敗，只要你去做，在追夢的過程中你會學習到很多東西，也許結果未能如你預期，但所有為自己所付出與努力絕不會是白費功夫的，只有為花在別人身上的付出與努力往往才會令人失望！」

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