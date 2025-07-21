陪劉品言產檢首見超音波 連晨翔驚喊「寶寶在Say Hi」：超震撼

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔年底將和劉品言迎接寶寶出生，他近來在台語劇《拜六禮拜》突破以往偶像風格的演出廣獲好評，吸引台灣手機殼品牌二度與他合作聯名系列。他在拍照與設計圖案時，還將寶寶超音波影像裡的模樣，完美複製呈現出來。

連晨翔與手機殼品牌二度合作。（TOYSELECT提供）

連晨翔與再次與手機殼品牌推出全新聯名系列，從厭世花到消極語錄，他把自己對世界的感受、對情緒的沉澱，通通變成日常可配、可共鳴的潮流3C手機殼配件，因此這次合作不是一場簡單的聯名，而是他與自己和解的旅程。

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連晨翔與手機殼品牌二度合作，推出「厭世花」聯名款。（TOYSELECT提供）

當然，老婆劉品言是催化他與情緒共處的重要推手，連晨翔說：「跟言言相處讓我變得滿鬆弛的，她很多想法是我以前不會去嘗試的，例如談感情的鬆弛度，是她教會我不用太在意別人怎麼看我們走在路上這件事。」

連晨翔與手機殼品牌二度合作，推出「厭世花」聯名款。（TOYSELECT提供）

現在的連晨翔，認為面對喜怒哀樂，不會只有一種情緒跟一種方式去表達，所以設計出「厭世花」這個可愛圖案；他說自己厭世的時候，就是找朋友吃個飯、喝一杯聊聊天，或者是去打幾場棒球，「這一次主要呈現，感覺厭世的時候，我可以用厭世的臉但幽默的方式去回應，或是用很快樂的方式去回應一件很憂鬱的事情」。

連晨翔與手機殼品牌二度合作，推出「厭世花」聯名款。（TOYSELECT提供）

提起把寶寶的超音波影像，用繪圖的方式設計在手機殼上、還有他在拍照時也以同樣姿勢入鏡，連晨翔表示：「因為我第一次陪言言去產檢的時候，剛好醫生拍了一張照片，就很像是在寶寶在比YA的這個動作，當下我就覺得小baby好像在跟我Say Hi，這是我第一次看到超音波照片，是一種很震撼的感覺，所以就想要放入我的設計裡。」

連晨翔把寶寶超音波照片裡的姿勢，畫在手機殼上，並用相同姿勢拍照。（TOYSELECT提供）

連晨翔坦言，手機在他的日常生活中很重要，因為很多時候靠著一支手機也可以完成很多工作；至於通訊功能，他說：「我是一個講電話大過傳訊息的人，因為我覺得有時候文字沒有辦法正確傳達我的所有情緒，打電話比較不會有誤會。」

連晨翔與手機殼品牌二度合作，推出寶寶超音波同款殼。（TOYSELECT提供）

至於能夠忍受另一半多久不回訊息或電話？他想了想說：「要看重事情的重要程度，通常很重要的事情我一定會直接打電話；如果用文字，對我來說就是沒有那麼重要，所以很久再回也沒關係。」所以他也不是一個有讀必回的人：「有時候不是故意不回，是在想要怎麼回，可是想著想著就忘了。」

連晨翔與手機殼品牌二度合作，推出寶寶超音波同款殼。（TOYSELECT提供）

拿著自己設計的「厭世花」手機殼，連晨翔說：「人會厭世，但不代表我們放棄了生活。」正如他現在的生活的態度：「沒有什麼事情是可以把我打垮的，碰到事情就去面對它，解決問題大於想很多問題。」

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