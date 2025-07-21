晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯收投票通知單 名嘴建議研擬監獄設投開票所相關辦法

黃國昌今在臉書貼出柯文哲收到的投票通知單，並質疑賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？（翻攝自黃國昌臉書粉絲專頁）黃國昌今在臉書貼出柯文哲收到的投票通知單，並質疑賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？（翻攝自黃國昌臉書粉絲專頁）

〔記者林南谷／台北報導〕罷免第3階段投票將在周末26日登場，民眾黨主席黃國昌今（21）日在臉書公開前主席柯文哲收到投票通知單，質疑總統賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？電視名嘴張益贍則表示不反對柯文哲投票，「但不是他一個人的特權，而是所有受刑人和被羈押對象，也不是開放外出投票，而是在監所設立投開票所。」

張益贍稍早在臉書發文表示，在台灣只要未被褫奪公權的受刑人和被羈押人，在法律上是有投票權力的，之前其實看過好幾位受刑人支持「大罷免二階連署」的受刑人希望能夠連署和投票。

張益贍說，法務部矯正署應該開始參考國外案例，糾集專家開始研擬監獄設立投開票所的相關辦法。

政治工作者周軒則發文反駁黃國昌論點，強調柯文哲投票通知單，嚴格來說是台北市長蔣萬安寄給他的，「連這都可以扯賴清德」？

而黃國昌是在臉書發文指出：「賴政府將由民進黨所發動大惡罷的投票通知單，寄給了目前遭賴清德關押在土城看守所的柯文哲主席。請問賴清德：這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！」

相關新聞：柯文哲收到罷免投票通知單 朱立倫：辦藍不辦綠司法之恥

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中