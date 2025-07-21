柯收投票通知單 名嘴建議研擬監獄設投開票所相關辦法

黃國昌今在臉書貼出柯文哲收到的投票通知單，並質疑賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？（翻攝自黃國昌臉書粉絲專頁）

〔記者林南谷／台北報導〕罷免第3階段投票將在周末26日登場，民眾黨主席黃國昌今（21）日在臉書公開前主席柯文哲收到投票通知單，質疑總統賴清德「這是哪門子的黑色幽默」？電視名嘴張益贍則表示不反對柯文哲投票，「但不是他一個人的特權，而是所有受刑人和被羈押對象，也不是開放外出投票，而是在監所設立投開票所。」

張益贍稍早在臉書發文表示，在台灣只要未被褫奪公權的受刑人和被羈押人，在法律上是有投票權力的，之前其實看過好幾位受刑人支持「大罷免二階連署」的受刑人希望能夠連署和投票。

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張益贍說，法務部矯正署應該開始參考國外案例，糾集專家開始研擬監獄設立投開票所的相關辦法。

政治工作者周軒則發文反駁黃國昌論點，強調柯文哲投票通知單，嚴格來說是台北市長蔣萬安寄給他的，「連這都可以扯賴清德」？

而黃國昌是在臉書發文指出：「賴政府將由民進黨所發動大惡罷的投票通知單，寄給了目前遭賴清德關押在土城看守所的柯文哲主席。請問賴清德：這是哪門子的黑色幽默？通知柯文哲你有權投票、但我不讓你投票！」

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