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娛樂 最新消息

李珠珢疑熱戀韓職外野手朴秀宗 親密照、情侶小帳引猜測

〔記者侯家瑜／台北報導〕富邦悍將啦啦隊女神李珠珢昨（20日）在台北舉行首場生日見面會，400名粉絲擠爆會場，氣氛嗨到最高點。不過當她親口宣布：「我的第一本影像紀實書要出了！」現場瞬間暴動，全場尖叫聲此起彼落，畫面彷彿演唱會。

李珠珢舉辦粉絲見面會。（尖端提供）李珠珢舉辦粉絲見面會。（尖端提供）

這本紀實書名為《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》，收錄近200張她在新莊球場的可愛模樣，從專注的應援瞬間，到微笑背後的故事，全都被細膩捕捉。李珠珢表示：「封面選的是我最喜歡的一張照片，因為我希望你們看到的不只是啦啦隊員李珠珢，而是最真實的我。」

李珠珢舉辦粉絲見面會。（尖端提供）李珠珢舉辦粉絲見面會。（尖端提供）

見面會中她不忘對粉絲喊話：「今天和你們一起過生日真的很幸福，未來也請繼續陪我走下去！」不只甜炸，也讓人感動。據悉影像紀實書將推出一般版與精裝典藏版，後者更誠意滿滿，附贈造型書籤、抱枕套與寫真卡等周邊，根本就是粉絲限定寶盒。

李珠珢推出寫真。（尖端提供）李珠珢推出寫真。（尖端提供）

此外，李珠珢近日被爆出疑似熱戀中，對象是韓職培證英雄外野手朴秀宗，兩人被拍到多張親密合照，包含臉貼臉、背後抱、比愛心，還疑似擁有共同的情侶小帳，以背號32與14組成帳號名稱，戀愛線索一一曝光，引發粉絲熱議，不過目前此事還有待被證實。

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