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李恕權大罷免宣布返台投票 立委王定宇激讚

資深歌手李恕權20日上午發聲26日將返台投票。（翻攝自李恕權臉書）資深歌手李恕權20日上午發聲26日將返台投票。（翻攝自李恕權臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕67歲「蚱蜢王子」資深歌手李恕權1983年以一曲《迴》走紅歌壇，獨特舞台魅力受封「蚱蜢王子」，昨在臉書發聲表示26日將返台投票，他用堅定語氣說：「台灣是這塊土地上每個人無數年來努力的結晶，值得珍惜。」

民進黨立委王定宇昨晚發文指出，從李恕權文字上無法瞭解他的投票意向，而秘密投票也是台灣民主必須保障的權力，他尊重任何人有「表態」或「不表態」的自由，王定宇說，光從3件事，就應該給李恕權大大肯定：
1. 珍惜台灣人努力的結晶-台灣！
2. 我們台灣人有權力選擇自己的未來、表達自己的意見。
3. 台灣值得每一個人來捍衛她。

王定宇指出，專程從海外飛回台灣投下一票，如同許多海外台灣人一樣，海外台灣人和中華民國派華僑一起反共護台大罷免，「因為這裡是我們的國家！」

李恕權是在20日上午透過臉書發文表示，7月26將返台投票，他說：「因為這裡，我們有權力選擇自己的未來，表達自己的意見並受到保護；這是一個美好溫馨的社會，縱然選前激烈，選後我們永遠是一家人，這，值得我們每一個人來悍衛它！」

相關新聞：有權選擇自己未來！ 蚱蜢王子李恕權大罷免宣布返台投票

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