（影音）大咖男星耍大牌摔劇本 當眾嗆導演：不改就不拍

張雁名近日在節目《女王大人》大爆料。（翻攝自Youtube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男星張雁名近日在節目《女王大人》爆料，剛出道時遇過一位大咖男演員，在片場行徑極為囂張，甚至當眾摔劇本、嗆導演不改劇本就拒拍，給劇組極其難堪。

節目播出後掀起熱議，大批網友瘋猜「惡行男星」真實身分。張雁名在節目中回憶14年前剛踏入演藝圈演出某部戲的男二，而大咖男一作品多、知名度也頗高卻極盡耍大牌，「對方氣焰囂張，拍戲都是最後一個出現，還有助理撐傘，大家要拱他下來才願意下來拍戲」，坦言大家私下非常不喜歡他。

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張雁名接著加碼爆料，該大牌男星對劇本一有不滿，會當場發飆要求修改，並嗆導演：「這個地方要改就是要改，不改就不拍，我沒辦法演。」還曾直接把劇本摔出去，全場看傻眼，惡劣的挑剔行為讓整個劇組壓力爆表。

而張雁名上節目爆料播出後，網友紛紛根據線索展開大辦案猜測是誰，更不禁感嘆：「紅不紅真的不是關鍵，人品才是根本。」

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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