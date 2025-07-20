動畫《夢幻遊戲》30週年回歸 首登串流平台掀回憶殺

《夢幻遊戲》（左）、《怪醫黑傑克》都將上架串流平台。（回歸線娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕動畫代理商「回歸線娛樂」宣布推出「回歸線×回歸系」特別企劃，精選多部經典動畫重新回歸，喚起觀眾心中熟悉又珍貴的回憶！

其中《凡爾賽玫瑰》一公布便掀起網友狂歡，不少粉絲激動留言「真的是經典回歸！」、「以前只能在電視上看，現在終於能隨時重溫，太幸福了！」也促成許多年輕觀眾與媽媽一同觀賞，展現跨世代的美好互動。

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此外，今年適逢《夢幻遊戲》動畫推出30週年，這部由小學館《少女Comic》連載的作品，是無數七年級生的青春記憶，也被譽為「穿越與後宮動畫的始祖」，劇情融合古今穿越、浪漫冒險與神話傳說，將首度於台灣登上串流平台。

另一部話題回歸作品《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》，改編自「日本漫畫之父」手塚治虫的經典原作；《怪醫黑傑克》以無照醫生黑傑克為主角，深刻描繪醫療倫理與生命價值，該作近年因在大阪萬博中亮相再度引發關注。此次推出的動畫版本精彩可期，值得一追再追。

《夢幻遊戲》將自8月8日起陸續上架，《怪醫黑傑克 FLASH ANIME》則預定於8月15日登場，可在中華電信 MOD、Hami Video、台灣大哥大 MyVideo、遠傳 friDay 影音、巴哈姆特動畫瘋、LiTV 立視線上影視、Ofiii 歐飛免費線上看、KKTV、LINE TV、CATCHPLAY+、回歸線娛樂 YouTube等平台觀賞。

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