戀愛7年從不吵架！《我獨自生活》韓星曝走入婚姻關鍵

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演員李章宇今年11月將和交往7年的女友演員趙惠元舉行婚禮，兩人於前年6月公開戀情，至今小心翼翼守護感情，近日李章宇更在韓綜透露結婚關鍵，表示交往至今，從來沒和趙惠元吵過架，直說這次真的不一樣。

李章宇（右）、趙惠元將於11月結婚。（翻攝自Naver）

李章宇近年參與實境節目《我獨自生活》受到許多婆媽粉喜愛，受封為「粉末（調味粉）王子」，他將於11月23日和小8歲女星趙惠元步入禮堂，兩人因合作韓劇《我唯一的守護者》相識，終將修成正果。

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作為準新郎的李章宇，在韓綜《두유노집밥》分享，「以前我會看條件來決定是否結婚，但現在不會了」，補充說：「當我遇到一位與我理念契合的另一半時，我確信我們可以一起生活下去。」

李章宇交往這些年來，從來不和另一半吵架，強調：「下定決心結婚後，生活變得更加從容」，表現對未婚妻的深厚感情。網友聞訊後紛紛表示驚訝「這樣真的可以結婚」、「怎麼可能都不吵，確實是天作之合」。

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