「大全聯」登場！鼓鼓挑戰5分鐘結帳笑認愛算錢 F4合體逃不了被問這題

鼓鼓現身「大全聯」勾起許多過去打工回憶。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鼓鼓」呂思緯今（20日）受邀到內湖，重返過去打工過的量販店參加感恩茶會，還幫幸運民眾結帳，回想以前打工經驗，慶幸自己從未遇過奧客。

全聯併購大潤發，並以「大全聯」新名字登場，不少民眾都很好奇兩大知名超市和量販店合併後會有什麼改變，鼓鼓曾做過大賣場的收銀員，因此今天也現身「再見大潤發，感恩有你」為主軸的顧客感恩茶會，挑戰5分鐘結帳，儘管還算熟悉，但他仍緊張到流汗，開玩笑說自己喜歡算錢，這也是他經手最多錢的時候。

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鼓鼓（右）重返打工過的大賣場，挑戰幫忙結帳。（相信音樂提供）

鼓鼓也難忘，以前因為民眾現金支付居多，所以每天在大賣場打工最後交班清點時，把零錢「排排站」清點放好，成為工作中最療癒的事。

前陣子F4在大巨蛋五月天演唱會上合體造成轟動，鼓鼓今天也被問到「MP魔幻力量」有望合體嗎？他說：「未來的事很難說。」但透露8月23日好兄弟蕭秉治在高雄巨蛋的演唱會，他個人會去支持。

鼓鼓受邀出席感恩茶會。（相信音樂提供）

鼓鼓與蕭秉治組成的限定團體「GX」，7月27日將在貢寮海洋音樂祭開唱，而距離鼓鼓的上一張個人專輯大概已有兩年時間，在這段日子裡他創作了許多歌曲，期待再讓大家看見滿滿的創作能量，新專輯也正在籌備中。

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