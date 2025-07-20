女神葵司正式宣布引退 結束14年AV生涯

日本人氣AV女神葵司今（20）正式宣布引退。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣AV女神葵司今（20）正式宣布引退，結束長達14年的AV生涯。葵司也發表聲明，表示8月5日在東京澀谷舉辦寫真展的她將是「首次也是最後一次」公開活動，這位充滿傳奇的AV女優也確定正式與粉絲告別。

葵司8月5日在東京澀谷舉辦寫真展將是「首次也是最後一次」公開活動。（翻攝自X）

2010年，葵司以「絕對少女」名義出道，當時她的形象主打清新形象與甜美臉蛋，成為驚艷一時的AV女優，也火速衝上人氣榜。2016年，葵司被爆出與男星松本潤有4年地下情，但當時松本潤正和女星井上真央交往中，3角關係震撼演藝圈。

葵司曾被爆出與松本潤、井上真央鬧出三角戀。（翻攝自X）

當時葵司不但被大批網友出征，同時，她在2017年接受日媒採訪親口承認「和松本潤已經結束了」。近日葵司也在綜藝節目中與前AV天后上原亞衣談及戀愛話題，自爆曾與「類似業界，但並非AV圈人士」交往，也曾經和幕後人員戀愛過，再次掀起熱烈討論。

葵司自爆曾與幕後工作人員交往過。（翻攝自X）

葵司去年9月後即未發表新作品，並取消參加台灣寫真博覽會，當時葵司表示自己需要思考人生方向，近期她在7月25日與8月20日推出兩本寫真，主題「最初與最後的寫真展」告別意味濃厚。

葵司今日發表聲明引退。（翻攝自X）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法