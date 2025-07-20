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BIDO《未來少女》退團後逆襲 勉勵清寒學子：你不孤單

全能創作才女BIDO曾愷妤擔任紅心字會向日葵獎助學金頒獎大使。（紅心字會提供）全能創作才女BIDO曾愷妤擔任紅心字會向日葵獎助學金頒獎大使。（紅心字會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕從《未來少女》選秀節目嶄露頭角、以女團成員身份出道，到後來選擇退團發展個人音樂之路，全能創作才女BIDO曾愷妤於20日受邀擔任紅心字會《2025紅心向日葵獎助學金》頒獎大使，負責頒發國小組獎項。活動當天，她不僅參與頒獎，也在典禮上演唱兩首原創新作《Don’t Wanna》與《Starlight》，用溫暖歌聲鼓勵清寒學子勇敢追夢。

紅心字會公益大使BIDO曾愷妤與得獎小朋友合影。（紅心字會提供）紅心字會公益大使BIDO曾愷妤與得獎小朋友合影。（紅心字會提供）

今年共有400位學生獲得獎助學金，他們多來自清寒家庭，有些甚至面臨家人服刑等挑戰，仍努力在學業上表現優異。BIDO在現場感性表示：「只要心中保有不想被打敗的信念，就能一步步往前走，就算世界有點難，你還是可以選擇勇敢。」

BIDO曾愷妤13歲即赴北京當練習生，後參加詹仁雄打造的女團實境節目《未來少女》，憑藉唱跳實力與創作能力受到關注，成團後還曾赴韓進行進修訓練。隨著對音樂創作熱情的提升，她選擇離開女團、轉向個人發展，陸續推出電影《鬼們之蝴蝶大廈》宣傳曲《就是愛》，並在退團一年多後發行首張全創作EP《Don’t Wanna》，展現堅定的音樂態度。

全能創作才女BIDO曾愷妤鼓勵學生，要有「不想被打敗」的信念。（紅心字會提供）全能創作才女BIDO曾愷妤鼓勵學生，要有「不想被打敗」的信念。（紅心字會提供）

她也鼓勵現場孩子：「你們就像一顆顆正在發芽的小種子，只要持續努力，就能長成茁壯的小樹。」BIDO坦言，從團體到個人發展，最難的是一個人獨自面對舞台，但也因此更能表達自己的真實情感。她感謝過去的公司與夥伴，並透露將持續累積創作，無論是為自己或為他人寫歌，都希望成為能創造好音樂的全方位創作人。BIDO近期除了EP宣傳外，8月17日也將在台中舉辦粉絲見面會。

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