晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《好好的吃飯2》「高顏值F4」民宿開戀愛辦桌 胡宇威遇魔王級前女友

〔記者李紹綾／台北報導〕公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》上週末正式殺青，本季集結胡宇威、初孟軒、徐鈞浩、連晨翔四位風格鮮明的高顏值男演員，彷彿組成「好好吃飯版F4」，在民宿裡接連與李玲葦飾演的艾蜜莉展開交集。

胡宇威（右）、李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》終於相遇，兩人各自的感情線也備受關注。（公視+提供）胡宇威（右）、李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》終於相遇，兩人各自的感情線也備受關注。（公視+提供）

李玲葦從影集《返校》「學姊」一角在演藝圈打響名號，對於這次能與眾多前輩演員共演感到榮幸，她說：「拍攝現場和每位演員的互動都讓我感受到滿滿的真實和可愛，相信成品是會讓人被觸動的作品。」

廖苡喬（左）、林駿堯在《就算一個人也可以好好的吃飯2》詮釋「斷層婚」，婚後多年，想法和價值觀開始產生差異。（公視+提供）廖苡喬（左）、林駿堯在《就算一個人也可以好好的吃飯2》詮釋「斷層婚」，婚後多年，想法和價值觀開始產生差異。（公視+提供）

胡宇威在第二季將面對「魔王級前女友」姚以緹現身，他透露：「我們這季的角色關係很豐富。」他也因此對料理有更深的想法，「料理和愛情其實有共通點，都需要時間去嘗試與理解。」令人更加好奇這一季男女主角的情感走向。

初孟軒（右）、徐鈞浩在《就算一個人也可以好好的吃飯2》組成「尼泥CP」。（公視+提供）初孟軒（右）、徐鈞浩在《就算一個人也可以好好的吃飯2》組成「尼泥CP」。（公視+提供）

《就算一個人也可以好好的吃飯2》從上一季的單人療傷餐桌，到這一季的民宿療癒飯桌，劇中將展現多元情感關係，有楊貴媚和傅雷的「熟齡愛情」、初孟軒和徐鈞浩飾演的「尼泥CP」、《願望》廖苡喬和林駿堯詮釋的「斷層婚」，還有「魔王級前女友」姚以緹與胡宇威重逢，再加上李玲葦對飾演人氣作家連晨翔的單戀曖昧，4位主演交織而成的「四角戀」，每集搭配佳餚甜點宛如一場豐盛的「戀愛辦桌」。

連晨翔（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》大撩李玲葦（右），讓對方因此心動不已。（公視+提供）連晨翔（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》大撩李玲葦（右），讓對方因此心動不已。（公視+提供）

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》預計於年末播出，集結料理、民宿與多元情感於一體，期待能在不同風味的人際交流中療癒每一種孤單的心。

楊貴媚（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》與傅雷再次合作，飾演一對相處甜蜜的「熟齡夫妻」。（公視+提供）楊貴媚（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》與傅雷再次合作，飾演一對相處甜蜜的「熟齡夫妻」。（公視+提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中