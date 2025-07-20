《好好的吃飯2》「高顏值F4」民宿開戀愛辦桌 胡宇威遇魔王級前女友

〔記者李紹綾／台北報導〕公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》上週末正式殺青，本季集結胡宇威、初孟軒、徐鈞浩、連晨翔四位風格鮮明的高顏值男演員，彷彿組成「好好吃飯版F4」，在民宿裡接連與李玲葦飾演的艾蜜莉展開交集。

胡宇威（右）、李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》終於相遇，兩人各自的感情線也備受關注。（公視+提供）

李玲葦從影集《返校》「學姊」一角在演藝圈打響名號，對於這次能與眾多前輩演員共演感到榮幸，她說：「拍攝現場和每位演員的互動都讓我感受到滿滿的真實和可愛，相信成品是會讓人被觸動的作品。」

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廖苡喬（左）、林駿堯在《就算一個人也可以好好的吃飯2》詮釋「斷層婚」，婚後多年，想法和價值觀開始產生差異。（公視+提供）

胡宇威在第二季將面對「魔王級前女友」姚以緹現身，他透露：「我們這季的角色關係很豐富。」他也因此對料理有更深的想法，「料理和愛情其實有共通點，都需要時間去嘗試與理解。」令人更加好奇這一季男女主角的情感走向。

初孟軒（右）、徐鈞浩在《就算一個人也可以好好的吃飯2》組成「尼泥CP」。（公視+提供）

《就算一個人也可以好好的吃飯2》從上一季的單人療傷餐桌，到這一季的民宿療癒飯桌，劇中將展現多元情感關係，有楊貴媚和傅雷的「熟齡愛情」、初孟軒和徐鈞浩飾演的「尼泥CP」、《願望》廖苡喬和林駿堯詮釋的「斷層婚」，還有「魔王級前女友」姚以緹與胡宇威重逢，再加上李玲葦對飾演人氣作家連晨翔的單戀曖昧，4位主演交織而成的「四角戀」，每集搭配佳餚甜點宛如一場豐盛的「戀愛辦桌」。

連晨翔（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》大撩李玲葦（右），讓對方因此心動不已。（公視+提供）

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》預計於年末播出，集結料理、民宿與多元情感於一體，期待能在不同風味的人際交流中療癒每一種孤單的心。

楊貴媚（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》與傅雷再次合作，飾演一對相處甜蜜的「熟齡夫妻」。（公視+提供）

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