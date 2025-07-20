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娛樂 電視

哈林小隊慘遭「星二代學霸」狙擊 彭小刀認輸喊：無法誤導她

來賓哈林小隊周予天（左起）、彭小刀、主持人庾澄慶、來賓卜學亮。（公視提供）來賓哈林小隊周予天（左起）、彭小刀、主持人庾澄慶、來賓卜學亮。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「哈林小隊」卜學亮、彭小刀、周予天以及空手道國手文姿云、「排球女神」張晏塵、「滑雪星二代」游宇潼等六位運動好手同上哈林庾澄慶主持公視綜藝節目《哈！真相大白了》，沒想到小隊員周予天、彭小刀第一關就因低分被刷下，僅留卜學亮一人晉級；而游宇潼展現學霸實力，創下節目史上第一回合三輪9題全對滿分過關，讓一旁想幫卜學亮助攻的彭小刀直說：「無法誤導她、她太冷靜！」

來賓哈林小隊周予天（左起）、彭小刀、游宇潼、主持人庾澄慶、來賓卜學亮、空手道國手文姿云、張晏塵合影。（公視提供）來賓哈林小隊周予天（左起）、彭小刀、游宇潼、主持人庾澄慶、來賓卜學亮、空手道國手文姿云、張晏塵合影。（公視提供）

而節目中「真相羅生門」單元，最後剩下「老人家」卜學亮與兩位年輕一輩游宇潼、文姿云三人搶答假訊息選項、競逐最後勝出者；豈料卜學亮手起、手落按燈搶答時，整整慢一拍，彭小刀現場大笑不已，讓庾澄慶看了也搖頭，笑到彎腰說：「你不是慢一點，是慢一整拍！」卜學亮也篤定解釋：「我覺得會出事情的已經被選走了！」

哈林小隊周予天（左起）、彭小刀、卜學亮，以及「排球女神」張晏塵、空手道國手文姿云、「滑雪星二代」游宇潼同上節目。（公視提供）哈林小隊周予天（左起）、彭小刀、卜學亮，以及「排球女神」張晏塵、空手道國手文姿云、「滑雪星二代」游宇潼同上節目。（公視提供）

每想到這題「手機產生的電磁波輻射，科學證實對人體有害且增加致癌風險」結果一公布，竟然是假訊息，成功過關的卜學亮揮舞雙手擺出得意的臉，讓兩位淘汰的彭小刀、周予天衝上台跟卜學亮互擁，直喊「你過關了」。

「星二代」游宇潼上節目成功過關，獲庾澄慶頒發「真相調查員」金牌。（公視提供）「星二代」游宇潼上節目成功過關，獲庾澄慶頒發「真相調查員」金牌。（公視提供）

卜學亮（左）搶答龜速「慢一整拍」，最後輸給「星二代」游宇潼。（公視提供）卜學亮（左）搶答龜速「慢一整拍」，最後輸給「星二代」游宇潼。（公視提供）

兼具才貌、畢業於美國UCLA應用數學系的「星二代」游宇潼不僅遺傳父親游鴻明音樂才華、創作自己的第一張個人專輯《楚門 Dream Sober》；更在《哈！真相大白了》PK戰中手速搶快，比下卜學亮，進入最後關卡「真相凱旋門」，游宇潼一度緊張地直呼「有點反胃、消化不良感覺」，但她仍展現從容冷靜態度，成功連對5題過關，獲贈節目99.9金牌的「真相調查員」認證。

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