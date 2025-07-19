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《我們與惡的距離》再拍續集？ 導演林君陽現身回應了

《公視學生劇展》20週年影展暨記者會；林冠慧（左起）、林君陽、曾英庭、傅孟柏、施名帥、陳和榆、陳鈺杰。（記者陳奕全攝）《公視學生劇展》20週年影展暨記者會；林冠慧（左起）、林君陽、曾英庭、傅孟柏、施名帥、陳和榆、陳鈺杰。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕導演林君陽執導的影集《我們與惡的距離2》日前播完，林君陽今出席「公視學生劇展20週年影展」記者會，被問到許多觀眾敲碗《與惡》第三季，他坦言目前沒有計劃，編劇呂蒔媛光是第二季劇本就寫6年，一旁施名帥搞笑回：「再等十年的話，王赦（吳慷仁角色名）和林一駿（施名帥角色名）都要退休了！」

《公視學生劇展》20週年影展暨記者會；林君陽。（記者陳奕全攝）《公視學生劇展》20週年影展暨記者會；林君陽。（記者陳奕全攝）

因《與惡2》劇中除了《與惡1》的賈靜雯、温昇豪、吳慷仁和施名帥驚喜客串，還有許多《人選之人—造浪者》的彩蛋現身，林君陽指出其一是「好玩」，其二則是這兩齣戲都是社會寫實劇，「有政黨、有大人物，就都拿來用。」

《公視學生劇展》20週年影展暨記者會；林冠慧（左起）、林君陽、曾英庭、傅孟柏、施名帥、陳和榆、陳鈺杰。（記者陳奕全攝）《公視學生劇展》20週年影展暨記者會；林冠慧（左起）、林君陽、曾英庭、傅孟柏、施名帥、陳和榆、陳鈺杰。（記者陳奕全攝）

此外，導演曾英庭拍攝《煙火》，他回憶當年為了找演員「從台藝大騎到北藝大」，提到當時有老師推薦還是學生的傅孟柏給他，因此他查了傅孟柏的上課時間，偷偷到北藝大觀察對方，還打趣稱：「他那時在發光。」

而導演曾英庭和傅孟柏的緣分從《煙火》到電影《查無此心》，一共合作6部作品，曾英庭打趣一直找傅孟柏演出，是因為兩人長得有點像，他說：「我們學生時期遇到，他也拍了我研究所的片，我覺得他有迷人的模糊感、不確定性，要用故事才能挖出那樣的魅力。」傅孟柏則吐嘈導演身材，「有陣子有點失控現在瘦回來」。

《公視學生劇展》20週年影展暨記者會；林君陽。（記者陳奕全攝）《公視學生劇展》20週年影展暨記者會；林君陽。（記者陳奕全攝）

只是談到撞臉，施名帥立刻說：「不然林君陽就找林宥嘉演出了！」林君陽回憶有一年金鐘典禮在後台被星光幫成員認錯，當時似乎被當成林宥嘉。

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