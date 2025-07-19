趙麗穎和台導演爆戀情？施名帥驚訝比讚 下一秒「1句話」超反轉

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金馬男配的施名帥、北影影帝傅孟柏和導演林君陽、林冠慧、曾英庭、陳和榆、陳鈺杰等人今出席「公視學生劇展20週年影展」記者會，施名帥談到過往拍導演柯汶利短片《自由人》，當時預算只有50萬，整個劇組都很刻苦，像是他拍了6天，片酬8000元，曾32小時沒休息，苦笑說：「那時只要喊卡，我就把眼睛閉上睡著，攝影師會把我叫醒。」讓他印象深刻。

施名帥出席「公視學生劇展20週年影展」記者會。（記者陳奕全攝）

對於導演柯汶利和張鈞甯熱戀一事，他說看新聞才知道；至於他之前和導演趙德胤合作電影《灼人秘密》，如今趙德胤和趙麗穎爆緋聞，施名帥先以驚訝表情比出大拇指，直呼：「很厲害、很恭喜他欸！」下一秒轉頭問「但是真的嗎」，反差模樣相當有趣。

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施名帥提到自己雖然和這2位導演曾有合作，但不會向彼此打聽私事，他認為彼此都是工作上認識，「聊這（緋聞話題）有些失禮。」

林冠慧（左起）、林君陽、曾英庭、傅孟柏、施名帥、陳和榆、陳鈺杰出席「公視學生劇展20週年影展」記者會。（記者陳奕全攝）

此外，施名帥曾以《自由人》入圍金鐘迷你劇戲王，後來第一座金鐘也是公視節目《阮三個》，他開玩笑稱「喝公視奶水長大」，被虧之後是否願意無籌演出公視短片？後方有工作人員先跳出緩頰：「他要養小孩！」讓人困惑朱芷瑩是否已懷孕。

施名帥立刻稱現在有房貸要扛，且老婆朱芷瑩還沒懷孕，之前凍卵的卵子尚未解凍，「我們兩人都在忙，她現在在南部拍戲。」透露夫妻倆近日都是遠距離關係，最長曾2週沒有見面。然而遠距離夫妻也有屬於他們的情趣，像是朱芷瑩得獎，施名帥竟拍了她閉眼照，讓她大翻白眼。施名帥今自嘲這就是他只能當演員的原因，「老婆只要在網路上看到拍照教學，就會傳給我，但我永遠找不到拍照的moment，不管拍誰都是沒張開眼，算是我的特殊專長。」

傅孟柏（左）、施名帥出席「公視學生劇展20週年影展」記者會。（記者陳奕全攝）

公視學生劇展20年來，不僅是單純提供資金補助，更是臺灣影視創作的搖籃與試驗場。當初係公視與台北藝術大學電影所副教授李道明以產學合作出發，如今成為發掘新銳影視人才的重要平台。歷經十餘年，許多導演從當年的青澀學子，搖身一變成了台灣首屈一指的影劇工作者，林君陽執導公視《我們與惡的距離》獲金鐘導演獎；林冠慧創作《不良執念清除師》在2023年金鐘雙料入圍，並獲頒編劇獎；曾英庭以《用九柑仔店》獲2020金鐘導演獎；陳鈺杰則跨入國際，執導日本松竹映畫首部跨國製作《盛情款待》；陳和榆的《神算》衍生影集《通靈少女》更是席捲全臺。

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