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娛樂 最新消息

蔡依林恩師涉詐騙被判刑！歷經「社會性死亡」 痛訴：我是受害者

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾與蔡依林、王力宏合作，有「舞蹈教父」之稱的張勝豐，遭控以1000元販售帳戶給詐騙集團，昨（18日）台北地院依洗錢罪判處3個月徒刑，併科罰金1萬元，緩刑3年。對此，張勝豐受訪表示：「我沒有賣帳戶，我是被騙的受害者！」強調自己絕對不是共犯。

張勝豐自稱是這起詐騙案件的受害者，「我從未販售帳戶、從未協助詐騙集團，我只是被有組織的詐騙集團所利用。」痛陳過程讓他歷經了社會性死亡。

張勝豐有「舞蹈教父」之稱。（資料照，SHOW GYM秀健身俱樂部提供）張勝豐有「舞蹈教父」之稱。（資料照，SHOW GYM秀健身俱樂部提供）

張勝豐指出，2023年5月，他在Facebook上看到一則比特幣投資廣告，因為想學習投資，加入一個看起來正常的群組。觀察約兩個月後，有成員私訊他，聲稱可協助操作比特幣交易。他照指示進行操作，直到兩天後前往銀行提款時，才得知帳戶已被列為警示帳戶，無法使用，並在銀行建議下報警處理。

張勝豐表示：「當下我震驚不已，立即前往派出所報案，但警方僅說『等法院通知』。」其後他的生活陷入困境，無法使用信用卡、轉帳或網購，只能靠現金過活，連朋友轉帳也會遭系統阻擋。

三個月後，張勝豐陸續接到法院通知，為此來回奔波台北、高雄。他說，每次面對檢察官都誠實說明過程，但仍被質疑：「你是受過高等教育的人，怎麼會這麼容易被騙？」讓他備感羞辱且無力反駁。

張勝豐強調，他只是個離開專業領域後，對金融與詐騙手法毫無防備的普通人，卻被貼上「共犯」的標籤。他認為，依《洗錢防制法》與《銀行法》，帳戶遭非法使用即可能構罪，但許多無主觀犯罪意圖的被害者，卻淪為司法處理對象。

張勝豐呼籲社會與司法單位聽見受害者的聲音，不應讓善良的人在制度中被犧牲。他也提醒大眾警覺投資、外快、帳戶協助等詐騙陷阱，盼未來能建立更完善的保護與教育機制。

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