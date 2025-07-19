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土耳其草莓超便宜！YTR曝當地物價 體驗土式沙龍痛到噴淚

融融（左）與圖佳看到古羅馬時期的公廁遺址，立刻變成好奇寶寶。（八大提供）融融（左）與圖佳看到古羅馬時期的公廁遺址，立刻變成好奇寶寶。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕YTR融融主持八大《自由的旅行者》，本週（19日）將介紹古羅馬時代遺留下來的城市遺址，主持人融融更首次體驗痛感破表的土式沙龍。為了在鏡頭前真實呈現熱蠟除毛過程，融融獻出自己的臉頰及鼻子，師傅以俐落、快又狠的手法除掉臉上汗毛，融融直呼：「像被賞了一巴掌！」

隨後進階挑戰去除鼻毛，難掩緊張神情的融融，突然要身旁的圖佳來幫他除毛，沒料到對方卻緊張到手滑，師傅見狀趕緊接手處理，只是一次感受雙重痛感，讓融融差點噴淚。

融融體驗熱蠟除毛。（八大提供）融融體驗熱蠟除毛。（八大提供）

本週節目最新內容將前往號稱「東方龐貝城」的艾菲索斯遺址，此為世界首座以全白大理石打造的古城，融融與圖佳走進曾經是劇場、浴所、神殿的古跡，見證古羅馬時代的歷史面貌。來到其中一處公廁遺址，不免好奇以前的人如廁後如何清潔？圖佳看著周圍的石塊，直覺認為就地取材，融融卻誤聽成圖佳說「用舌頭」當場嚇傻，圖佳哭笑不得澄清：「我是說石頭！」鬧出笑話後，融融化身歷史小老師解開真相，其實在古羅馬時期是使用海綿，用完後再丟入公廁放置的鹽水桶做清潔殺菌。

旅途中他們也探訪度假勝地安塔利亞，這裡除了1、2月是雨季，其它時期都是氣候宜人的晴朗季節，也因此成了鄰近的俄羅斯人移居首選地。來到當地的傳統市集，融融一看到水果攤上滿滿的草莓，自曝是草莓控的他立刻買了一大袋，更等不急直接開吃。尤其當地1公斤的草莓只需花費新台幣80元，讓他開心直喊：「超便宜！」但一旁的圖佳卻異常冷靜，因為看著1公斤蘋果要賣50里拉，回想10年前這價格是能買到10公斤的蘋果，不禁感慨物價變遷與土耳其的通貨膨脹。

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