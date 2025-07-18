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林柏宏父爆欠債被四叔開撕 今露面全說了

林柏宏出席酒品記者會。（記者陳奕全攝）林柏宏出席酒品記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎、實習記者鄭毓昕／台北報導〕「零複評男神」林柏宏今（18）日出席酒品代言活動，針對先前遭親戚指控「忘恩負義」、捲入父親債務風波一事，他正面回應，表示自己當時仍在拍攝現場，已將想說的話公開寫在社群平台。他先前曾寫道，「上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與。」語帶無奈。

林柏宏出席酒品記者會。（記者陳奕全攝）林柏宏出席酒品記者會。（記者陳奕全攝）

林柏宏透露，新聞爆出時他人在台中拍戲，他說：「真的很感謝當時大家專心讓我完成那天的工作，不好意思讓大家久等。」他坦言拍戲期間幾乎不看手機，專注在角色中，是心理與體力的雙重耗損，也表示最近心情都在角色狀態裡面，且越專注，就越安心，並委婉表示：「能夠完整表達自己就很滿足。」

對於外界關心近況，林柏宏傳遞正能量：「其實就是好好生活、好好愛自己，溫暖地對待自己和身邊的人。」至於是否會透過微醺放鬆心情？他笑說自己酒量普通，只能喝到微醉。

林柏宏出席酒品記者會。（記者陳奕全攝）林柏宏出席酒品記者會。（記者陳奕全攝）

至於過去是否曾有「微醺」經驗，林柏宏說露營的時候可以微醉，甚至「小時候」跟朋友一起微醉的時候，還把化學元素週期表期背了八成，自嘲喝醉會呈現蠻反常的狀態，「或是拍哭戲時會喝一點，我很容易臉紅，心情會更在角色狀態內。」最後不忘幫自己打片「《96分鐘》9月5日上映！」

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