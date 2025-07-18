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娛樂 最新消息

爆資遣懷孕員工！《大學生》陳艾琳怒駁斥：滿身髒水

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳艾琳自節目《大學生了沒》出道，近年轉戰花藝圈，沒想到日前卻突然被爆料資遣懷孕員工，引起討論。對此，她昨（17）發聲明駁斥，「身為一個花店的經營者，沒有人會輕易資遣自己好不容易培養起來的資深同仁。」

陳艾琳近年淡出演藝圈投入花藝業。（翻攝自IG）陳艾琳近年淡出演藝圈投入花藝業。（翻攝自IG）

前員工在社群平台Threads爆料，公司在知道她懷孕的狀況下，仍決定立即終止雙方勞動契約，只提出營業虧損或業務緊縮為理由，並真誠表示這份工作對她而言極為重要，也希望能保有穩定收入與支持，度過這段身心較為脆弱的時期，而原PO也透露，文中指的就是陳艾琳所經營的花店。

對此，陳艾琳火速回應，指出該員工之離職，是依據《勞動基準法》第十一條第二款：「因經營虧損或業務緊縮」辦理，屬於非自願離職之資遣程序，強調在做出資遣決策之前，並未接獲任何與其個人健康或懷孕相關的資訊，對方也未曾主動告知或說明，「有關其個人身體狀況之訊息，係於收到資遣通知後始首次提及。」

陳艾琳表示，自己向來珍惜每位同仁的付出與努力，堅決反對任何形式之性別偏見與不平等，並且身為花店經營者，不可能會輕易資遣好不容易培養起來的資深員工，「這樣的決定背後，肯定是已有溝通多次但始終無法改善的根本問題，也因此，我們才不得不做出艱難的選擇。」

面對突如其來的指控，陳艾琳坦言感到沉重與失望，「很久沒有整晚無法睡了，滿身的髒水要完全不在乎，其實不太可能。」同時她也表示，自己不會公開任何對話紀錄與店內影像去佐證，「因為那是我們對每一位同仁最基本的尊重與界線」，而相關紀錄皆已交由律師處理，「若主管機關或勞資單位介入，我們會依法配合，期待整起事件回歸理性與事實基礎，不再被情緒與錯誤資訊導向。」

文末，陳艾琳也誠心向曾位花店努力過的同仁表達感謝，「無論最後關係是如何結束，我心裡都是充滿感謝的。只是我們終究無法控制別人會如何為了自己的立場繼續扭曲事實。只希望每個人都能為自己著想，正念面對、絕對誠實。」

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