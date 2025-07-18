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娛樂 電影

票房霸主正式達標！《星際寶貝：史迪奇》全球票房賣破10億美金

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼真人版《星際寶貝：史迪奇》正式成為2025年首部全球票房突破10億美金（約台幣294.1億元）的好萊塢電影！經過8個週末上映，該片在北美累積約4.16億美金（約台幣122.34億元），海外票房為5.85億美金（約台幣172.04億元），全球總收入達到10.01億美金（約294.39億元），是今年目前全球最賣座的好萊塢電影。

史迪奇憑著《星際寶貝：史迪奇》成為今年好萊塢電影票房霸主。（迪士尼提供）史迪奇憑著《星際寶貝：史迪奇》成為今年好萊塢電影票房霸主。（迪士尼提供）

《星際寶貝：史迪奇》原先規劃直接於串流平台Disney+ 上架，但最終證明只要時機與題材對，迪士尼依舊能在院線市場創造驚人回報。包括去年熱賣的《海洋奇緣2》也是從Disney+ 電視影集開發轉為動畫電影上映，結果在去年感恩節檔期也於全球賣破10億美金的鉅片。

《星際寶貝：史迪奇》全球票房正式突破10億美金大關。（迪士尼提供）《星際寶貝：史迪奇》全球票房正式突破10億美金大關。（迪士尼提供）

迪士尼娛樂聯合主席艾倫柏格曼表示：「我們知道全球觀眾對《星際寶貝：史迪奇》充滿愛，但我們從不把這份支持視為理所當然，很驕傲這部新片能與觀眾產生共鳴。我要感謝導演、演員與全體製作團隊，他們讓這部作品如此成功，也期待未來與這些角色繼續冒險。」《星際寶貝：史迪奇》仍在台上映中，續集也已確定開發。

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